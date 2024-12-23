Туреччина вирішила підзаробити на Олександрові Македонському

У турецькій провінції Чанаккале може з'явитись нова атракція для туристів

Турецькі археологи стверджують, що їм вдалося знайти місце, де понад 2300 років тому відбулася одна з найважливіших битв Олександра Македонського. Про це повідомило місцеве ЗМІ Türkiye Today

Після двох десятиліть досліджень було знайдено історичне поле битви знаменитого полководця, Олександра Македонського. Дослідницька група виявила точне розташування стародавнього поля битви біля річки Біга в провінції Чанаккале на північному заході Туреччини. У давнину ця річка була відома як Гранік.

У Туреччині для туристів показуватимуть нове місце яке безпосередньо пов'язане із легендарним полководцем

Битва при Граніку, що відбулася 334 р. до н.е, стала першою значною перемогою Македонського в ході його кампанії проти перської імперії Ахеменідів. Ця битва мала історичне значення, оскільки вона стала початком завоювання легендарним полководцем Малої Азії – історичного регіону, який відповідає більшій частині сучасної Туреччини.

Успіх у битві проклав шлях наступним перемогам, які зрештою призвели до падіння Перської імперії Ахеменідів. Це заклало основу для еллінізації великих ділянок Азії, що вплинуло на регіони, завойовані полководцем.

Олександр Великий правив древнім Македонським царством, що розташовувалося в північно-східній частині Грецького півострова, з 336 до н. е. до своєї смерті у 323 р. до н. е. у віці 32 років. Під час свого правління він провів великі військові кампанії, створивши одну з найбільших імперій, що будь-коли існували – від Греції до північно-західної Індії. Він був практичним непереможним і вважається одним із найуспішніших воєначальників в історії.

«(Битва при Граніку – «Главком») вважається одним із найважливіших моментів у світовій історії. Після своєї перемоги тут Македонський продовжив завоювання Західної Анатолії та більшої частини Азії, розширивши свою імперію до Індії», – нагадує археолог з Університету Чанаккале Онсекіз Март (ÇOMU) в Туреччині Рейхан Корпе. Двадцять років тому Корпе ініціював проєкт визначення точного місця битви, який тепер увінчався успіхом.

До слова, археологи знайшли саркофаг під час розкопок у церкві Святого Миколая в турецькій Анталії. Передбачається, що в похованні останки Святого Миколая. Саркофаг був виявлений під підлогою церкви, вкритої шарами пилу та бруду після землетрусу та цунамі, що трапилися у середньовіччі.