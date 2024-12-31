Члени НАТО заявили про посилення військової присутність у Балтійському морі

НАТО висловило повну солідарність з Естонією та Фінляндією у зв’язку з нещодавнім інцидентом у Балтійському морі

Пошкодження кабелів зв'язку у Балтійському морі, за словами Альянсу, можливо є диверсією

Члени НАТО погодили заходи щодо посилення присутності Альянсу в Балтійському морі після пошкодженням підводних кабелів, що з'єднують Естонію та Фінляндію. Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного Альянсу.

«Пошкодження цих кабелів, розслідування якого проводить фінська влада, є одним із нещодавніх інцидентів у Балтійському морі, що розглядаються як імовірну диверсію», – йдеться в повідомленні.

Союзники висловили повну солідарність з Естонією та Фінляндією у зв’язку з нещодавнім інцидентом у Балтійському морі.

«З метою збереження пильності, підвищення обізнаності про ситуацію і запобігання майбутнім інцидентам НАТО посилює свою військову присутність у Балтійському морі. Союзники також розглядають інші заходи з реагування на потенційні загрози для критичної підводної інфраструктури, зокрема, за підтримки Морського центру НАТО з безпеки критичної підводної інфраструктури, створеного в травні поточного року», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 25 грудня у Балтійському морі вийшов з ладу електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Після цього в Балтійському морі фінська прикордонна служба затримала нафтовий танкер Eagle S, що вийшов з російського Санкт-Петербурга. Фінська сторона вважає, що судно причетне до пошкодження кабелю.

27 грудня митна служба Фінляндії затримала вантаж танкера Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелю. Зазначається, що Фінляндія продовжує попереднє розслідування у зв'язку з можливим порушенням закону за обтяжливих обставин. Згідно із уточненими даними, загалом порушено роботу чотирьох комунікаційних кабелів, що відходять з Фінляндії дном Балтійського моря.

До слова, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро.