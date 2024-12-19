У Пхеньяні відкрито новий бар, але у ньому не можна купити пиво просто так

Щоб купити пиво, люди у Південній Кореї повинні обмінювати талони на їжу

Влада Північної Кореї відкрила новий пивний бар у Пхеньяні, проте пінний напій зможуть скуштувати не всі жителі країни, пише Euronews.

Відвідувачі можуть скуштувати фірмове пиво країни Тедонган, яке виробляється на броварні, збудованій у 2002 році. Пиво названо на честь річки, що протікає через центр Пхеньяну.

Хоча Пхеньян рекламує культуру пива, воно залишається напоєм, призначеним лише еліти. Щоб купити пиво, люди повинні обмінювати талони на їжу, а в країні, яка щосили намагається прогодувати своє населення, більшість не може дозволити собі жертвувати тією невеликою сумою, яку вони можуть витратити на їжу.

Тільки у Пхеньяні чоловікам видаються спеціальні ваучери на пиво. У сільській місцевості люди змушені покладатися на домашнє низькоякісне пиво.

Через ці обмеження новий пивний бар, швидше за все, відвідуватимуть лише представники еліти Пхеньяну та невелика кількість іноземних туристів.

У країні діють близько десяти великих пивоварних заводів, через санкції на постачання палива працює також безліч крафтових пивоварень, щоб спростити логістику.

Нагадаємо, у Південній Кореї у безпосередній близькості від кордону з КНДР відкрилася кав'ярня Starbucks. Кав'ярня розташована в парку Aegibong – біля оглядового майданчика з видом на Північну Корею. Щоб потрапити до кав'ярні та на оглядовий майданчик відвідувачам необхідно пройти через КПП.