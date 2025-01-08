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Лос-Анджелес у вогні: пожежа спричинила масову евакуацію населення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Лос-Анджелес у вогні: пожежа спричинила масову евакуацію населення
Вогонь навколо Лос-Анжелеса виходить з-під контролю
фото: ABC news

CNN: мешканців Лос-Анджелеса почали евакуювати через велику лісову пожежу

Лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. Про це повідомляє CNN. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб.

Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

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Влада Каліфорнії оголосила надзвичайний стан у Лос-Анджелесі через лісові пожежі, які охопили деякі райони на заході міста

Площа пожежі зараз налічує понад три квадратні кілометри, зазначили у ЗМІ.

Місцеві кіностудії вже оголосили про скасування низки прем'єрних показів на тлі події. Влада підраховуватиме завдані збитки місту, але, попередньо, вона оцінюється в мільйони доларів.

Раніше стало відомо, що потужна снігова буря накрила США

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Теги: пожежа влада США соціум

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