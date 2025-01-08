Лос-Анджелес у вогні: пожежа спричинила масову евакуацію населення

CNN: мешканців Лос-Анджелеса почали евакуювати через велику лісову пожежу

Лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. Про це повідомляє CNN. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб.

Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

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Влада Каліфорнії оголосила надзвичайний стан у Лос-Анджелесі через лісові пожежі, які охопили деякі райони на заході міста

Площа пожежі зараз налічує понад три квадратні кілометри, зазначили у ЗМІ.

🇺🇸Влада Каліфорнії оголосила надзвичайний стан у Лос-Анджелесі через лісові пожежі, які охопили деякі райони на заході міста.



Зазначається, що близько 27 тисяч людей мають евакуюватися.



За даними влади та пожежної служби, ситуація погіршується через сильний вітер. pic.twitter.com/zgBndZ2ELK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

Місцеві кіностудії вже оголосили про скасування низки прем'єрних показів на тлі події. Влада підраховуватиме завдані збитки місту, але, попередньо, вона оцінюється в мільйони доларів.

Раніше стало відомо, що потужна снігова буря накрила США.