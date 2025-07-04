Авіакатастрофа в Індії. Адвокат звинуватив Air India у поганому ставленні до родин жертв

Адвокат нарікає на ставлення Air India до родин загиблих в авіакатастрофі

Адвокат, який представляє інтереси сімей, чиї близькі загинули в авіакатастрофі рейсу 171 авіакомпанії Air India, заявив, що він «обурений і вражений» «обурливою з етичної точки зору» поведінкою авіакомпанії стосовно родичів загиблих. Air India заявила, що претензії є «необґрунтованими та неточними». Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Пітер Нінан, авіаційний юрист і партнер британської юридичної фірми Stewarts, представляв інтереси сімей у ряді великих авіакатастроф по всьому світу, включаючи гучні авіакатастрофи рейсів MH17 і MH370. «Це справжній жах від того, що вони потенційно можуть зробити», – сказав він, закликавши провести розслідування поведінки авіакомпанії.

Нінан розповів, що родичів, які прибули для упізнання останків своїх близьких у перші дні після авіакатастрофи 12 червня, помістили в переповнену темну кімнату на сильній спеці разом з іншими родинами, які зазнали тяжкої втрати, і попросили заповнити документи та складну анкету, в якій вимагалася важлива фінансова інформація.

За його словами, сім'ї не отримали жодних попереджень, юридичних консультацій чи копій документів. Деякі родини розповіли йому, що представники Air India приходили до них додому та запитували, чому вони досі не заповнили форми.

Нінан стверджував, що родинам «неправдиво» повідомили, що вони не отримають жодних виплат, якщо не заповнять відповідні форми, хоча відповідно до міжнародного законодавства авіакомпанії зобов'язані негайно виплачувати аванс родинам, які мають право на компенсацію. Від родин не вимагається нічого, крім надання документа, що засвідчує особу, та підпису квитанції.

В Air India заявили, що ставляться до «таких звинувачень неймовірно серйозно», оскільки «підтримка та благополуччя родин, які постраждали внаслідок цього трагічного інциденту, є нашим пріоритетом номер один».

Представник авіакомпанії заявив, що «компанія прагнула максимально спростити заповнення анкети, щоб гарантувати, що компенсацію буде виплачено потрібній людині якнайшвидше».

«Ми робимо все, що в наших силах, щоб забезпечити якнайшвидшу і безперебійну виплату компенсацій родинам у цей неймовірно важкий для них час. Зрозуміло, що існують деякі формальні процедури, яких необхідно дотримуватися, але ми надаємо родинам весь необхідний час і гнучкість, і ми хочемо підтримати їх», – додали в авіакомпанії.

Представник авіакомпанії заявив, що Air India доклала «значних зусиль для якнайшвидшої виплати проміжної компенсації, щоб задовольнити невідкладні фінансові потреби постраждалих членів родини, причому перші виплати були здійснені протягом декількох днів після аварії».

За їх словами, на сьогодні Air India виплатила тимчасову компенсацію 47 родинам, і незабаром буде виплачено ще 55 виплат: «Щоб спростити виплати, Air India запросила базову інформацію для встановлення сімейних відносин і забезпечення отримання авансових платежів тими, хто має на це право. Членам сімей був розісланий запитник, який дозволяє Air India зібрати інформацію. Air India, безумовно, не здійснювала жодних небажаних візитів до будинків родин».

Крім того, представник авіакомпанії стверджує: «Air India надала спеціальний допоміжний персонал для кожної родини. Ці співробітники зв'язків із громадськістю змогли надати підтримку з низки питань, включаючи розміщення, транспорт, організацію похорону та будь-яку логістику».

Але адвокат Нінан наполягає: «Ми неодноразово чули від наших клієнтів історії про те, що авіакомпанія Air India повідомила родинам, що вони повинні заповнити анкету для отримання передоплати, це змусило їх заповнювати цю анкету в жахливих умовах: в тісних, переповнених кімнатах, в умовах сильної спеки, без будь-яких вказівок. У бланках зазначено, що Air India буде використовувати надану інформацію для розрахунку компенсації».

«Немає жодних сумнівів у тому, що запитувана інформація може бути використана Air India проти родин у майбутньому, – вважає адвокат. Є два варіанти розвитку подій, коли сім'ї заповнюють ці форми: або родини згодом залучають таких юристів, як я, і тоді нам доводиться доводити в суді, що родич заповнив форму, не розуміючи умов. Або ще гірше, авіакомпанія розраховує компенсацію, використовуючи інформацію, вказану в бланку, родина не отримує юридичного представництва і погоджується на те, що розмір компенсації буде значно нижчим. А це може бути на мільйони фунтів менше, ніж вони мають право».

12 червня Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India після зльоту впав на житловий район біля міста Ахмедабад на заході Індії. Літак виконував рейс до Лондона. Під час аварії загинули 275 людей – 241 перебували на борту, ще 34 особи загинули на землі. Проводиться розслідування авіакатастрофи.