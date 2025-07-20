У США літак зумів приземлитися попри охоплений полум’ям двигун

Boeing 767-400 рейсу «Лос-Анджелес – Атланта» ледве не зазнав аварії через пожежу

Рейс 446 авіакомпанії Delta повернувся до Лос-Анджелеса невдовзі після вильоту

У Сполучених Штатах пасажирський літак авіакомпанії Delta Airlines зумів повернутися до аеропорту Лос-Анджелеса після пожежі у двигуні. Авіалайнер вдалося посадити попри те, що його двигун був охоплений полум'ям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Видання пише, що Boeing 767-400 рейсу «Лос-Анджелес – Атланта» ледве не зазнав аварії через пожежу. Один з двигунів спалахнув під час зльоту.

Попри полум'я, що охопило лівий двигун, авіалайнеру вдалося розвернутися, зробити коло та безпечно приземлитися на злітно-посадковій смузі аеропорту.

«Рейс 446 авіакомпанії Delta повернувся до Лос-Анджелеса невдовзі після вильоту через ознаки проблеми з лівим двигуном літака», – прокоментував інцидент речник авіакомпанії.

Ситуація з літаком потрапила на відео та була опублікована на YouTube-каналі LA Flights. На відеозаписі можна побачити, що лівий двигун палає, проте пілотам вдалося зайти на маневр та посадити літак.

Нагадаємо, у британському аеропорту «Лондон Саутенд» 13 липня розбився невеликий бізнес-джет. Це регіональний аеропорт на сході Англії приблизно за 68 км від центру Лондона.

Крім того, в аеропорту Пальми на іспанському острові Майорка, внаслідок пожежі на борту літака авіакомпанії Ryanair постраждали 18 людей.

Також пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Delta Air Lines, який виконував регулярний рейс з Атланти до Ролі (Північна Кароліна, США), втратив фрагмент крила під час польоту. Деталь, що відламалася, впала на житловий район міста Ролі, створивши потенційно небезпечну ситуацію для місцевих жителів.

До слова, агентство з розслідування авіаційних пригод Індії (AAIB) не виключає саботаж як одну з можливих причин катастрофи під Ахмедабадом 12 червня літака Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India. Про це повідомив державний міністр цивільної авіації країни Мурлідхар Мохол, повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of India.

«Слідчі органи зараз ретельно вивчають дані чорних ящиків літака, що розбився, і враховують усі версії причин катастрофи, включаючи можливий акт саботажу», – цитує держміністра видання The Times of India.