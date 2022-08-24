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В Італії затонула яхта російського олігарха вартістю $50 млн (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Італії затонула яхта російського олігарха вартістю $50 млн (відео)
У Середземному морі затонула 40-метрова яхта My Saga
фото скріншот відео

Російський олігарх Гєннадій Айвазян втратив розкішну яхту

Біля берегів Італії затонула яхта російського олігарха Геннадія Айвазяна. Дорогоцінне судно олігарха пішло на дно в Середземному морі. Про це повідомляє Guardia Costiera.

20 серпня неподалік узбережжя регіону Калабрія на півдні Італії в Середземному морі затонула 40-метрова яхта My Saga. Судно намагалися відбуксирувати в порт, але через погану погоду яхта пішла на дно.

Російські опозиційні медіа повідомляють, що ця яхта належить російському олігарху. Йдеться про співвласника холдингу «Кузбассразрезугля» та голову ради директорів компанії «Крутрейд» Геннадія Айвазяна.

Повідомляється, що вартість яхти становить $50 млн. У повідомленні йдеться, що чотири пасажири та п'ять членів екіпажу яхти були врятовані.

Для встановлення причин інциденту розпочато адміністративне розслідування.

Нагадаємо, у Європі продали першу яхту підсанкційного олігарха з РФ. Також повідомлялося, що Гібралтар влаштує продаж конфіскованої яхти російського олігарха.

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