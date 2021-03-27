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    Каталонія не змогла обрати нового керівника регіону

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    Каталонія не обрала очільника регіону - Каталонія не змогла обрати нового керівника регіону
    Каталонія не обрала очільника регіону
    Фото: LIGA.net

    Три провідні партії хочуть боротися за незалежність регіону, але мають суттєві розбіжності в поглядах, що ускладнює для них перемовини й спільне управління

    У Каталонії з першої спроби не вдалося обрати нового президента регіону. Про це інформує «Європейська правда».

    Пере Арагонес, який з вересня 2020 року виконує обов'язки президента, після першого туру голосування не набрав необхідну кількість голосів. За нього проголосували 42 депутати із необхідних 68 (загалом у парламенті 138 місць).

    Ліберально-консервативна JxCat заздалегідь оголосила, що збирається утриматися під час голосування що одразу підірвало шанси Арагонеса на обрання з першої спроби.

    Пере Арагонес планує сформувати коаліційний уряд у регіоні разом з JxCat та за підтримки CUP.

    У першому турі голосування за кандидатуру мають дати голоси щонайменш 68 депутатів, а у другому достатньо отримати просту більшість з присутніх.

    Наступне голосування має відбутися у вівторок, 30 березня.

    Усі три партії налаштовані добиватися незалежності регіону, але мають розбіжності з багатьох інших питань, що ускладнює для них перемовини й спільне управління.

    Нагадаємо, минулого року очільника уряду Каталонії, який виступає за незалежність, позбавили депутатського мандата.

    Раніше верховний суд Іспанії офіційно звернувся до Європарламенту з проханням скасувати депутатську недоторканність колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та його соратника Тоні Коміна.

    У жовтні 2019 року Карлес Пучдемон, який з 2017 року переховувався в Бельгії, добровільно здався владі. Він з'явився в прокуратуру Брюсселя у супроводі своїх адвокатів.

    Згодом Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці.

    Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності.

    Теги: вибори
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