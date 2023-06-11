У Білгородській області вантажний потяг зійшов з рейок (фото)

Вагони були порожніми та прямували до станції одного з підприємств

В Олексіївському окрузі Бєлгородській області Росії 15 вагонів вантажного потяга зійшли з рейок. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

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За інформацією Гладкова, аварія сталася біля вокзалу в Олексіївському районі, а вагони були порожніми та прямували до станції одного з підприємств.

За його словами, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці працюють оперативні служби.

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Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 червня у Білгороді та області знову була неспокійною. У Шебекіному вночі унаслідок обстрілів є руйнування житлового фонду.

Також у прикордонному з Україною населеному пункті Білгородської області у ніч із 4 на 5 червня ліквідовано полковника ЗС РФ Андрія Стесєва. Він був старшим оперативного угруповання «Білгород».

До слова, Україна готова розглянути звернення про евакуацію з Білгородської області Росії. Представник розвідки Андрій Юсов повідомив, що декілька населених пунктів влада РФ фактично залишила без контролю, намагаючись лише встановити вогневий контроль, а це означає завдання ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню по об’єктах власної цивільної інфраструктури і місцевих мешканців.