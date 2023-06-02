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Кремль перекинув спецназ у Білгородську область для боротьби з партизанами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль перекинув спецназ у Білгородську область для боротьби з партизанами
Легіон «Свобода Росії» і Російський добровольчий корпус завили, що перебувають на кордоні між РФ та Україною
фото ілюстративне

Завдання підрозділу – проводити продиверсійну діяльність на російському прикордонні

Російська влада перекинула у прикордонні населені пункти Білгородської області загін елітного спецназу для боротьби з партизанами. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Через необхідність боротися з партизанським рухом на територію Білгородської області прибув загін 322 центру російських ССО «Сенеж». Росіяни настільки бояться партизан, що терміново припинили усі операції цього елітного підрозділу і натомість розмістили його в прикордонних населених пунктах Бєлгородської області», – ідеться в повідомленні.

Завдання підрозділу – проводити продиверсійну діяльність на російському прикордонні. «Жодні дії ворога не зможуть зупинити рух спротиву», – зауважили в ЦНС.

Легіон «Свобода Росії» і Російський добровольчий корпус поширили 1 червня два відео, в одному з яких стверджувалося, що вони перебувають на кордоні між РФ та Україною.

Нагадаємо, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону «Свобода Росії». Свій «візит» на Бєлгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону. 

1 червня бійці російського добровольчого корпусу повідомили, що знову зайшли на територію Білгородської області РФ і розпочали другу фазу звільнення територій від путінського режиму.

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Теги: добровольці звільнення Білгород росіяни партизани

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