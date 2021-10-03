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    У Білорусі генерал запропонував убити сто людей у відповідь на загибель працівника КДБ (відео)

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    Олег Бєлоконєв пропонує вчинити &laquo;як Путін сказав&raquo;<br /><br /> - У Білорусі генерал запропонував убити сто людей у відповідь на загибель працівника КДБ (відео)
    Олег Бєлоконєв пропонує вчинити «як Путін сказав»

    Фото cesor.net

    Генерал-майор Олег Бєлоконєв під час церемонії прощання з офіцером КДБ Дмитром Федосюком заявив, що у відповідь потрібно вбити 20 або навіть 100 чоловік

    Колишній керівник Генштабу Збройних сил Білорусі, генерал-майор Олег Бєлоконєв заявив, що за одного загиблого співробітника КДБ потрібно вбити 20 або 100 чоловік.

    Про це він сказав під час церемонії прощання з офіцером КДБ Дмитром Федосюком, якого застрелили під час спроби обшуку квартири у Мінську. Цю заяву опублікував Telegram-канал «Супутник Білорусь».

    «В яких сім'ях виховувалися ці люди? Я вважаю, ми занадто м'яко чинимо з ними і їм подібними. Чомусь вони діють поза рамками закону, а ми намагаємося все робити за законом. Згідно із законом з ними розмовляти, згідно із законом переконувати, згідно із законом їх умовляти. А треба, як Путін сказав, мочити в сортирі всіх: за одного 20, 100 ... Щоб не було неповадно нікому. Може, грубо, але щиро», – сказав колишній глава Генштабу Бєлоконєв.

    Нагадаємо, у столиці Білорусі – Мінську застрелили співробітника КДБ. Він був у групі силовиків, які зламали двері в квартиру до мінчанина. Усередині їх зустрів чоловік із рушницею і відкрив вогонь. Його теж убили.

    Убитий мешканець квартири – співробітник ІТ-компанії EPAM Андрій Зельцер.

    Згодом невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не залишить безкарним смерть співробітника Комітету держбезпеки Білорусі.

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    Теги: Білорусь Путін КДБ чоловік
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    У Білорусі генерал запропонував убити сто людей у відповідь на загибель працівника КДБ (відео)