У Кремлі допускають політичну інтеграцію Росії та Білорусі

Країни порушать відповідне питання, якщо це відповідатиме їх інтересам

Політична інтеграція Росії й Білорусі теоретично можлива

Політична інтеграція Росії й Білорусі теоретично можлива. Країни порушать відповідне питання, якщо це відповідатиме їх інтересам. Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає TACC.

«Політична інтеграція Росії і Білорусі теоретично можлива, якщо буде відповідати інтересам обох країн», – заявив Пєсков.

Також він додав, що реалізація 28 програм, які були узгоджені під час зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна й Лукашенка, потребують «титанічної роботи» та прийняття низки підзаконних актів.

Нагадаємо, Путін заявив, що Москва і Мінськ погодили всі 28 союзних програм, які націлені на уніфікацію законодавства Росії і Білорусі в різних областях економіки.

Також диктатор нагадав, що на даний час «союзних програм» існує 28, і їх планується остаточно затвердити перед прийняттям під час зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним 9 вересня.