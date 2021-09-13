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    У Кремлі допускають політичну інтеграцію Росії та Білорусі

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    Країни порушать відповідне питання, якщо це відповідатиме їх інтересам - У Кремлі допускають політичну інтеграцію Росії та Білорусі
    Країни порушать відповідне питання, якщо це відповідатиме їх інтересам
    Фото з відкритих джерел

    Політична інтеграція Росії й Білорусі теоретично можлива

    Політична інтеграція Росії й Білорусі теоретично можлива. Країни порушать відповідне питання, якщо це відповідатиме їх інтересам. Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає TACC.

    «Політична інтеграція Росії і Білорусі теоретично можлива, якщо буде відповідати інтересам обох країн», – заявив Пєсков.

    Також він додав, що реалізація 28 програм, які були узгоджені під час зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна й Лукашенка, потребують «титанічної роботи» та прийняття низки підзаконних актів.

    Нагадаємо, Путін заявив, що Москва і Мінськ погодили всі 28 союзних програм, які націлені на уніфікацію законодавства Росії і Білорусі в різних областях економіки.

    Також диктатор нагадав, що на даний час «союзних програм» існує 28, і їх планується остаточно затвердити перед прийняттям під час зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним 9 вересня.

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    Теги: Білорусь Путін
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    У Кремлі допускають політичну інтеграцію Росії та Білорусі