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    Андрій Зельцер – герой Білорусі, який застрелив силовика лукашенківського КДБ

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Андрій Зельцер&nbsp;&ndash; людина мирної професії, яка стала справжнім героєм Білорусі - Андрій Зельцер – герой Білорусі, який застрелив силовика лукашенківського КДБ
    Андрій Зельцер – людина мирної професії, яка стала справжнім героєм Білорусі

    У кожної душі свій шлях до подвигу

    Мовою оригіналу

    Пока живо человечество, всегда, в любом самом запуганном обществе находятся люди, для которых свобода и честь дороже своей жизни.

    31 летний Андрей Зельцер – программист международной компании EPAM, спортсмен-фехтовальщик, триатлонист, семейный человек, отец сына, не был политически активным протестующим. Но когда режим Лукашенко захватил власть в стране и жестоко подавил все протесты, минский программист решил сделать что-то, из-за чего лукашенковское КГБ ворвалось к нему домой. У Андрея было что терять – семья, работа, дом. Но в Беларуси нет свободных СМИ, нет сколько-нибудь справедливых судов, нет защиты прав человека, и всех оппонентов режима Лукашенко могут подвергнуть пыткам и избиениям без всяких ограничений. Человек может бесследно исчезнуть, его могут убить. Попадать в руки КГБ – значит быть жертвой, и не иметь возможности себя защитить.

    И когда КГБ начало ломиться в квартиру, программист не паниковал – он хладнокровно включил видеозапись, зарядил охотничье ружье картечью, и когда КГБ ворвалось в квартиру застрелил одного из нападавших силовиков. Андрей Зельцер погиб в своем доме под огнем противника.

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    Андрій Зельцер – герой Білорусі, який застрелив силовика лукашенківського КДБ
    Андрій Зельцер – герой Білорусі, який застрелив силовика лукашенківського КДБ

    У каждой души свой путь к подвигу, и иногда скромный человек, который, казалось, ведет самую тихую и неприметную жизнь, к удивлению для всех, выбирает путь борьбы вопреки всему.

    Андрей Зельцер – человек мирной профессии, который прожил жизнь свободным человеком, стал настоящим героем Беларуси. Уважение и Честь. Жыве Беларусь!

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко КДБ
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    Андрій Зельцер – герой Білорусі, який застрелив силовика лукашенківського КДБ