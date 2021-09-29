Лукашенко заявив, що «не залишить безкарним» вбивство працівника КДБ

Олександр Лукашенко доручив силовикам розібратися «буквально посекундно» з інцидентом зі смертельним штурмом квартири

Самопроголошений президент Білорусі «миттєво отримав інформацію про трагедію»

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не залишить безкарним смерть співробітника Комітету держбезпеки Білорусі. Про це пише «Белта».

«Безкарним це не залишиться», – процитувала самопроголошеного президента його прессекретарка Наталія Ейсмонт.

За її словами, Лукашенко «миттєво отримав інформацію про трагедію».

Він доручив розібратися «буквально посекундно», тому що не всі деталі були відомі. Насамперед, Лукашенко доручив надати всіляку підтримку та допомогу сім'ї співробітника КДБ.

Натомість Лукашенко не згадав про айтішника компанії EPAM, який застрелив службовця, коли до нього вдерлися співробітники КДБ, і також був убитий.

Зазначимо, у мережі з’явилося відео смертельного штурму КДБ квартири мінського айтішника.

Раніше стало відомо, що мешканець Мінська застрелив співробітника КДБ, який намагався увірватися в його квартиру. Силовики відкрили вогонь у відповідь і вбили чоловіка.

За попередньою інформацією, у квартирі перебував Андрій Зельцер з IT-компанії EPAM Systerms.