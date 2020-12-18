  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Білорусь погодила санкції у відповідь проти ЄС

    • Розсилка
    <p>У Мінську вважають санкційну політику Євросоюзу &laquo;спробою зовнішнього втручання у внутрішні справи Білорусі&raquo;</p> - Білорусь погодила санкції у відповідь проти ЄС

    У Мінську вважають санкційну політику Євросоюзу «спробою зовнішнього втручання у внутрішні справи Білорусі»

    Фото з відкритих джерел

    При цьому у Мінську назвали введені раніше санкції з боку ЄС «недалекоглядним і неповноцінним рішенням»

    Білорусь підготувала санкції у відповідь проти Європейського союзу. Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Очей.

    У Мінську вважають санкційну політику Євросоюзу «спробою зовнішнього втручання у внутрішні справи Білорусі».

    «Наші заходи у відповідь вже підготовлені. Деякі з них досить чутливі. Нехай окремі європейські опоненти потім не дивуються і не намагаються перекладати провину. Все гранично ясно», – заявили у МЗС Білорусі.

    Нагадаємо, вчора Євросоюз затвердив третій пакет санкцій проти Білорусі. Санкції спрямовані проти режиму Олександра Лукашенка. Зокрема, у «чорний список» ЄС потрапили сім білоруських компаній.

    Лідерка опозиції у Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

    Додамо, що Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.

    7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз. Обмеження введені через грубе придушення протестів у Білорусі, які викликала явна фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року.

    Згідно з їхніми результатами, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.

    Теги: МЗС Білорусь ЄС санкції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies