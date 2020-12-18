Білорусь погодила санкції у відповідь проти ЄС

При цьому у Мінську назвали введені раніше санкції з боку ЄС «недалекоглядним і неповноцінним рішенням»

Білорусь підготувала санкції у відповідь проти Європейського союзу. Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Очей.

У Мінську вважають санкційну політику Євросоюзу «спробою зовнішнього втручання у внутрішні справи Білорусі».

«Наші заходи у відповідь вже підготовлені. Деякі з них досить чутливі. Нехай окремі європейські опоненти потім не дивуються і не намагаються перекладати провину. Все гранично ясно», – заявили у МЗС Білорусі.

Нагадаємо, вчора Євросоюз затвердив третій пакет санкцій проти Білорусі. Санкції спрямовані проти режиму Олександра Лукашенка. Зокрема, у «чорний список» ЄС потрапили сім білоруських компаній.

Лідерка опозиції у Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

Додамо, що Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз. Обмеження введені через грубе придушення протестів у Білорусі, які викликала явна фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року.

Згідно з їхніми результатами, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.