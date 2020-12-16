ЄС погодив третій пакет санкцій проти Білорусі

Рішення прийняли 16 грудня

Посли Європейського Союзу сьогодні затвердили введення третього пакета санкцій у зв’язку з подіями у Білорусі. Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

Цей пакет передбачає обмеження щодо 29 осіб і 7 суб’єктів.

«Посли ЄС схвалили нові санкції щодо Білорусі», – написав журналіст.

Нагадаємо, пакет повинен бути схвалений міністрами ЄС у справах навколишнього середовища у четвер перед офіційною публікацією.

Нагадаємо, що лідерка опозиції у Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

Додамо, що Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз. Обмеження введені через грубе придушення протестів у Білорусі, які викликала явна фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року.

Згідно з їхніми результатами, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.