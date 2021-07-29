У Болгарії заявили про 10 тис. смертей через помилки в стратегії вакцинації

Болгарія знаходиться на останньому в ЄС місці за часткою щепленого населення

Глава МОЗ Болгарії назвав три помилки при організації прищеплювальної кампанії

Болгарія допустила кілька серйозних помилок при організації прищеплювальної кампанії населення від Covid-19, що призвело до загибелі близько 10 тис. людей. Про це заявив міністр охорони здоров'я міцніше Кацаров, повідомляє болгарська газета Trud.

Перша з них пов'язана з переговорами про закупівлі вакцин. На початковому етапі вакцинації Болгарія віддала перевагу препарату від британсько-шведської компанії AstraZeneca на шкоду іншим вакцинам, які схвалив європейський регулятор. Через затримку поставок першу дозу вакцини до кінця лютого отримали тільки 200 тис. жителів.

В якості другої помилки в програмі вакцинації Кацаров назвав відсутність пріоритету для найбільш вразливої групи – людей старше 60 років і тих, у кого є хронічні захворювання.

«Більше 80% смертей від Covid-19 доводиться на людей старше 60 років. Тому у всіх країнах, крім Болгарії, пріоритет віддається людям похилого віку», – сказав міністр, додавши, що вакцинація літніх дозволяє скоротити поширення вірусу і знизити смертність.

За словами Кацарова, третя помилка – це погана логістика. Він додав, що наявність упущень в прищеплювальній кампанії зрозуміло, але їх необхідно своєчасно виправляти.

«Болгарія принесла в жертву старше покоління. Протягом п'яти місяців ми вакцинували в основному молодих і активних людей. <...> Процес захисту найбільш вразливих груп був повністю припинений», – вважає міністр.

За даними Міністерства охорони здоров'я Болгарії, з початку пандемії в країні підтверджено 424,2 тис. випадків Covid-19 (плюс 216 за добу), померли 18 205 осіб. Від коронавірусу в країні щеплено більше 2 млн чоловік, повністю вакцинацію пройшли 984 тис. Як зазначає Sofia Globe, станом на 18 липня повністю щеплені 16,2% населення, за цим показником Болгарія займає останнє місце серед країн Євросоюзу.

У країні діє режим надзвичайної епідемічної ситуації, влада продовжила його до кінця серпня.

Раніше президент України заявив, що до вересня інфраструктура вакцинації має бути готова до проведення 200-250 тисяч щеплень від коронавірусу на добу.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

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За 27 липня в Україні від коронавірусної хвороби вакцинували 143 328 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення.