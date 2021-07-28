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    В Україні виявлено вже 17 випадків Covid-штаму «Дельта»: у яких регіонах

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    Більша частина випадків&nbsp; &laquo;Дельта&raquo;-штаму підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням - В Україні виявлено вже 17 випадків Covid-штаму «Дельта»: у яких регіонах
    Більша частина випадків  «Дельта»-штаму підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням
    Фото з відкритих джерел

    Один пацієнт зі штамом «Дельта» помер

    Станом на 28 липня в Україні виявлено 17 випадків зараження «Дельта»-штамом коронавірусу. В основному в Києві, Закарпатській та Львівській областях. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише «РБК-Україна».

    «З приводу України, станом на сьогодні у нас виявлено 17 випадків «Дельта»-штаму... Більша частина підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням», – зазначив Кузін.

    За його словами, випадки були підтверджені в Києві, Закарпатській та Львівській областях. Він також підтвердив смерть одного з пацієнтів з варіантом «Дельта», у нього були супутні захворювання.

    Кузін додав, що більша частина з цих 17 осіб відвідувала Росію та інші країни, де фіксується широке поширення «Дельти».

    До слова, у Pfizer підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму «Дельта».

    Також Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

    До слова, на Закарпатті підозрюють ще шість випадків штаму Delta, хворі були в Росії.

    Також в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено шість випадків Covid-19 штаму «Дельта».

    Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Україна епідемія коронавірус
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    В Україні виявлено вже 17 випадків Covid-штаму «Дельта»: у яких регіонах