У Бразилії оголошено надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі

Протягом 48 годин було зафіксовано майже 700 активних пожеж

У бразильському штаті Пара оголосили надзвичайний екологічний стан терміном на 120 днів через масштабні лісові пожежі та сильну посуху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на malaymail.

З початку листопада у штаті Пара вже зафіксовано понад 5 тис. пожеж – майже стільки ж, скільки за весь листопад 2025 року, згідно з супутниковими даними Національного інституту космічних досліджень.

Протягом останніх 48 годин було зафіксовано майже 700 активних пожеж.

Надзвичайний стан діятиме 120 днів і передбачає заборону використання вогню для розчищення пасовищ, а також мобілізацію додаткових ресурсів для гасіння пожеж та запобігання новим спалахам.

За даними уряду штату, де проживають близько 8,7 млн людей, посуха висушила рослинність, через що вогонь поширюється швидше. Пожежі загрожують місцевому населенню, лісам і господарській діяльності.

У сусідньому штаті Амазонас наслідки масштабних пожеж відчули ще на початку жовтня. Зокрема, у місті Манаус через сильне задимлення та ризики для здоров'я населення тимчасово закривали школи.

До слова, на початку жовтня лісова пожежа, яка спалахнула в Болгарії, поширилася через державний кордон на територію сусідньої Греції. Тоді вогонь охопив лісисту місцевість поблизу села Русса на північному сході країни.