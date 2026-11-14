Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

У Бразилії оголошено надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Бразилії оголошено надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі
У муніципалітеті Аутазес лісові пожежі 12 жовтня
фото: АР

Протягом 48 годин було зафіксовано майже 700 активних пожеж

У бразильському штаті Пара оголосили надзвичайний екологічний стан терміном на 120 днів через масштабні лісові пожежі та сильну посуху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на malaymail.

З початку листопада у штаті Пара вже зафіксовано понад 5 тис. пожеж – майже стільки ж, скільки за весь листопад 2025 року, згідно з супутниковими даними Національного інституту космічних досліджень.

Протягом останніх 48 годин було зафіксовано майже 700 активних пожеж.

Надзвичайний стан діятиме 120 днів і передбачає заборону використання вогню для розчищення пасовищ, а також мобілізацію додаткових ресурсів для гасіння пожеж та запобігання новим спалахам.

За даними уряду штату, де проживають близько 8,7 млн людей, посуха висушила рослинність, через що вогонь поширюється швидше. Пожежі загрожують місцевому населенню, лісам і господарській діяльності.

У сусідньому штаті Амазонас наслідки масштабних пожеж відчули ще на початку жовтня. Зокрема, у місті Манаус через сильне задимлення та ризики для здоров'я населення тимчасово закривали школи.

До слова, на початку жовтня лісова пожежа, яка спалахнула в Болгарії, поширилася через державний кордон на територію сусідньої Греції. Тоді вогонь охопив лісисту місцевість поблизу села Русса на північному сході країни. 

Теги: Бразилія пожежа надзвичайний стан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У порті розгорілася пожежа
Безпілотники атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області
11 листопада, 02:04
У Дарницькому районі БпЛА поцілив у приватний житловий будинок
Росія масовано атакувала Київ та область, зафіксовано масштабні руйнування
7 листопада, 10:18
Катерина Божко була ученицею 10 класу Хотівського академічного ліцею імені Левка Лук'яненка
Унаслідок атаки дрона РФ на Київщині загинула 14-річна школярка Катерина Божко
4 листопада, 17:02
Всі обставини трагедії встановлюють фахівці
У Звягелі під час пожежі в будинку загинув трирічний хлопчик
3 листопада, 05:21
Інформації про постраждалих і причини займання наразі немає
На Мінському масиві у Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці
1 листопада, 22:19
На місці події працюють відповідні екстрені служби для ліквідації наслідків та надання допомоги
У Києві уламки російського дрона впали на торговий центр, поранено дитину
31 жовтня, 20:35
До ліквідації займання залучили 30 рятувальників і вісім одиниць техніки
У Харкові під час пожежі в багатоповерхівці загинула людина
25 жовтня, 22:50
Обійшлося без постраждалих, відвідувачі та персонал ТЦ були евакуйовані завчасно
Росія вдарила по торговому центру у Харкові
24 жовтня, 19:53
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні назвав пожежу на військовій базі однією з найтяжчих трагедій для армії країни в мирний час
Пожежа на військовій базі в Канаді забрала життя чотирьох солдатів: Карні зробив заяву
19 жовтня, 12:21

Соціум

У Бразилії оголошено надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі
У Бразилії оголошено надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі
Удар по ключовому вузлу нафтової системи РФ та аеродрому: що відомо про наслідки
Удар по ключовому вузлу нафтової системи РФ та аеродрому: що відомо про наслідки
СБУ уразила один із ключових вузлів нафтової системи РФ
СБУ уразила один із ключових вузлів нафтової системи РФ
Франція мобілізувала 70 тис. силовиків перед новою хвилею протестів
Франція мобілізувала 70 тис. силовиків перед новою хвилею протестів
YouTube заблокував канали прихильників війни проти України: кого торкнулися обмеження
YouTube заблокував канали прихильників війни проти України: кого торкнулися обмеження
Росія втратила близько 550 тис. загиблими – FT
Росія втратила близько 550 тис. загиблими – FT

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
148K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
141K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Дитсадки в Україні чекають зміни: що пропонує МОН
Сьогодні, 12:26
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 12:08
На Вінниччині вчителі можуть залишитися без зарплати: що відомо
Сьогодні, 11:16
Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Сьогодні, 08:08
Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Сьогодні, 08:00
Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Сьогодні, 07:41

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua