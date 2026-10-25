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У Харкові під час пожежі в багатоповерхівці загинула людина

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Харкові під час пожежі в багатоповерхівці загинула людина
До ліквідації займання залучили 30 рятувальників і вісім одиниць техніки
фото: ДСНС Харківщини

Рятувальники врятували вісьмох мешканців із задимленого під'їзду

Пожежа спалахнула 25 жовтня о 18:06 у шестиповерховому будинку в Індустріальному районі Харкова. Крім загиблого, постраждали ще п'ятеро людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Харківщини.

У Харкові під час пожежі в багатоповерхівці загинула людина фото 1

Що відомо про пожежу

Повідомлення про займання надійшло на номер «101» о 18:06. Коли підрозділи ДСНС прибули на місце, горіли квартири на п'ятому поверсі. Площа пожежі становила 20 м².

У Харкові під час пожежі в багатоповерхівці загинула людина фото 2

Через сильне задимлення рятувальникам довелося виводити людей із задимленого під'їзду. Загалом вони врятували вісьмох мешканців будинку. Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. Про їхній вік і стан у повідомленні не йдеться. До гасіння залучили 30 рятувальників і вісім одиниць техніки. Причину пожежі наразі встановлюють.

У Харкові під час пожежі в багатоповерхівці загинула людина фото 3

Атаки на Харків за останню добу

Раніше харківці вже пережили російські атаки. Увечері 24 жовтня російський безпілотник вдарив по великому торговельному центру в Основ'янському районі. На місці влучання спалахнула пожежа, проте відвідувачів і персонал евакуювали завчасно, тож постраждалих не було.

Того ж вечора реактивний дрон влучив у складську будівлю приватного підприємства в Безлюдівській громаді поблизу міста. Там також виникла пожежа, попередньо люди не постраждали.

У Харкові під час пожежі в багатоповерхівці загинула людина фото 4

Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня російський реактивний безпілотник атакував Новобаварський район Харкова. За словами мера Ігоря Терехова, загинула людина, ще четверо постраждали. 

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Теги: ДСНС будинок пожежа Харків

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