У Харкові під час пожежі в багатоповерхівці загинула людина

До ліквідації займання залучили 30 рятувальників і вісім одиниць техніки

Рятувальники врятували вісьмох мешканців із задимленого під'їзду

Пожежа спалахнула 25 жовтня о 18:06 у шестиповерховому будинку в Індустріальному районі Харкова. Крім загиблого, постраждали ще п'ятеро людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Харківщини.

Що відомо про пожежу

Повідомлення про займання надійшло на номер «101» о 18:06. Коли підрозділи ДСНС прибули на місце, горіли квартири на п'ятому поверсі. Площа пожежі становила 20 м².

Через сильне задимлення рятувальникам довелося виводити людей із задимленого під'їзду. Загалом вони врятували вісьмох мешканців будинку. Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. Про їхній вік і стан у повідомленні не йдеться. До гасіння залучили 30 рятувальників і вісім одиниць техніки. Причину пожежі наразі встановлюють.

Атаки на Харків за останню добу

Раніше харківці вже пережили російські атаки. Увечері 24 жовтня російський безпілотник вдарив по великому торговельному центру в Основ'янському районі. На місці влучання спалахнула пожежа, проте відвідувачів і персонал евакуювали завчасно, тож постраждалих не було.

Того ж вечора реактивний дрон влучив у складську будівлю приватного підприємства в Безлюдівській громаді поблизу міста. Там також виникла пожежа, попередньо люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня російський реактивний безпілотник атакував Новобаварський район Харкова. За словами мера Ігоря Терехова, загинула людина, ще четверо постраждали.