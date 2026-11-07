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Росія масовано атакувала Київ та область, зафіксовано масштабні руйнування

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія масовано атакувала Київ та область, зафіксовано масштабні руйнування
У Дарницькому районі БпЛА поцілив у приватний житловий будинок
фото: ДСНС

На Київщині від отриманих поранень помер чоловік, а в столиці кількість постраждалих зросла до шести, серед них дитина

Унаслідок масованої російської атаки на Київ та область пошкоджено житлові будинки, об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури. У столиці кількість постраждалих зросла до шести людей, серед яких одна дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій та обласну владу.

Наслідки удару по Києву

Уранці 7 листопада під російським ударом опинилися Дарницький та Святошинський райони столиці. У Дарницькому районі російський безпілотник влучив у двоповерховий приватний житловий будинок. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. У Святошинському районі зафіксували два осередки займання. На території покинутої промислової зони загорілося сміття, а за іншою адресою виникла незначна пожежа на покрівлі двоповерхової нежитлової будівлі.

Росіяни масовано атакували Київ та область
Росіяни масовано атакували Київ та область
фото: ДСНС

Рятувальники локалізували обидва займання. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед яких одна дитина.

Руйнування на Київщині

Київська область зазнала масованого удару балістичними ракетами та безпілотниками. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, у лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення внаслідок російської атаки на Броварський район напередодні ввечері.

Загалом пошкодження зафіксували у п'яти районах області. У Броварському районі пошкоджено адміністративну будівлю, 11 автомобілів, автозаправну станцію, автосалон, об'єкти двох станцій технічного обслуговування, виробничо-складські приміщення, два підприємства та десять приватних будинків.

У Бучанському та Обухівському районах російські удари пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. У Білоцерківському районі вибуховою хвилею вибило вікна у чотирьох приватних житлових будинках. У Бориспільському районі пошкоджено об'єкт інфраструктури. На місцях ударів продовжують працювати відповідні служби.

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Наслідки удару по Київщині
ДСНС

Фахівці обстежують пошкоджені об'єкти, фіксують руйнування та ліквідовують наслідки атаки. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, у Києві 7 листопада внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено Північний міст. У споруду влучили кілька ракет. Рух транспорту мостом тимчасово перекрито, а на місці працюють комунальні та дорожні служби. 

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Теги: Київ Київщина обстріл рятувальники пожежа поранення Тимур Ткаченко

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