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Росія вдарила по торговому центру у Харкові

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія вдарила по торговому центру у Харкові
Обійшлося без постраждалих, відвідувачі та персонал ТЦ були евакуйовані завчасно
фото з відкритих джерел

На місці влучання спалахнула пожежа

Російський безпілотник атакував великий торговельний центр в Основ’янському районі Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа, інформація про масштаби руйнувань уточнюється. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує «Главком».

«Ворог атакував торгівельний центр в Основʼянському районі. Наслідки уточнюємо», – написав він.

Пізніше Ігор Терехов уточнив, що обійшлося без постраждалих, відвідувачі та персонал ТЦ були евакуйовані завчасно.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також підтвердив удар російського безпілотника по Основ’янському району міста.

«Черговий ворожий «прильот» по Основʼянському району. Зʼясовуємо наслідки обстрілу», – зазначив очільник ОВА.

Синєгубов додав, що всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Місцеві Telegram-канали публікують відео пожежі, що виникла на місці влучання.

Нагадаємо, російські терористичні війська завдали удару по Новобаварському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по Харківщині, внаслідок якого загинули шестеро людей, серед них діти. Глава держави закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України, надати засоби протиповітряної оборони та не знімати санкції з Росії, поки вона продовжує війну.

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Теги: Харків ворог Ігор Терехов Олег Синєгубов безпілотник пожежа

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