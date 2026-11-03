У Звягелі під час пожежі в будинку загинув трирічний хлопчик

До приїзду медиків рятувальники надавали домедичну допомогу

Ввечері 2 листопада в житловому будинку у Звягелі на Житомирщині горіла кімната, рятувальники винесли з оселі непритомних 36-річного чоловіка та його трирічного сина. Дитина померла, батька госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС у Житомирській області.

Рятувальники прибули на виклик, коли в будинку горіла кімната. Під час розвідки всередині оселі вони виявили непритомних чоловіка та його сина.

Фахівці ДСНС винесли обох на свіже повітря і до прибуття медиків надавали їм домедичну допомогу. Медики продовжили реанімаційні заходи, однак врятувати хлопчика не вдалося. Чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні.

Пожежу ліквідовано. Причину її виникнення та всі обставини трагедії встановлюють фахівці.

Правила безпеки вдома

У ДСНС регулярно нагадують про правила пожежної безпеки в опалювальний сезон. Зокрема, рятувальники радять:

очищати печі та димоходи від сажі перед початком і впродовж усього сезону;

не користуватися печами, на яких є тріщини;

не залишати без нагляду печі, що топляться, і не доручати догляд за ними малолітнім дітям;

не розпалювати піч бензином чи іншими легкозаймистими рідинами;

не вмикати одночасно кілька потужних електрообігрівачів в одну розетку.

Нагадаємо, у січні 2022 року на Чернігівщині внаслідок пожежі в житловому будинку села Браниця Ніжинського району загинули четверо людей, серед них троє дітей. За словами речника ДСНС області Романа Хропатого, загинули дружина господаря та троє дітей 2017–2018 років народження. Пожежу локалізували на площі 56 кв. м, причину тоді встановлювали.

До слова, того самого місяця на Вінниччині в селі Дяківці Літинської громади рятувальники виявили в будинку, де сталася пожежа, двох людей без ознак життя – жінку 1939 та чоловіка 1960 року народження. Ймовірною причиною займання у ДСНС назвали порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Ще в одному селі району, Маньківцях, того ж січня горів дах житлового будинку на площі близько 40 кв. м, причиною також назвали порушення правил експлуатації печей.