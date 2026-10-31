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У Києві уламки російського дрона впали на торговий центр, поранено дитину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві уламки російського дрона впали на торговий центр, поранено дитину
На місці події працюють відповідні екстрені служби для ліквідації наслідків та надання допомоги
фото: ДСНС України

Унаслідок ворожої атаки постраждала 12-річна дівчинка

Унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території Оболонського району Києва пошкоджено торговий центр, є постраждала. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За попередньою інформацією військової адміністрації, внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків російського дрона. Зокрема, удар припав на територію місцевого торговельного центру.

На місці події працюють відповідні екстрені служби для ліквідації наслідків та надання допомоги.

Унаслідок ворожої атаки постраждала 12-річна дівчинка. Дитині оперативно надали необхідну медичну допомогу на місці події.

Нагадаємо, що ввечері 29 жовтня Київ зазнав чергової ракетної атаки. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, а у Дніпровському районі столиці уламки ракети горіли у дворі житлового комплексу. Крім того, в іншому будинку вибуховою хвилею вибило вікна.

У ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Росіяни влучили у складські будівлі у Дарницькому районі, виникла пожежа.  У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку. У мережі пишуть, що внаслідок атаки пошкоджено ЖК «Комфорт Таун». Внаслідок ворожої атаки загинула людина.

Також у ніч проти 31 жовтня російська терористична армія атакувала Київщину. Унаслідок цього у Броварському районі двоє людей отримали травми.

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Теги: Київ уламки ракет росіяни пожежа

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