Пожежа на військовій базі в Канаді забрала життя чотирьох солдатів

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні назвав пожежу на військовій базі однією з найтяжчих трагедій для армії країни в мирний час

Прем'єр-міністр Марк Карні назвав подію однією з найтяжчих трагедій для канадської армії в мирний час

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні виступив зі зверненням до нації після масштабної пожежі на військовій базі Вейнрайт у провінції Альберта, яка забрала життя чотирьох військовослужбовців. Глава уряду назвав те, що сталося, однією з найтяжчих трагедій для канадських збройних сил на території країни в мирний час. Ще 39 постраждалих залишаються в лікарнях, причому 19 із них перебувають у критичному стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Звертаючись до канадців у неділю, 18 жовтня, Карні висловив співчуття родинам загиблих військових і наголосив на масштабах трагедії. «Країна сумує за відважними військовослужбовцями наших збройних сил, яких ми втратили», – заявив прем'єр-міністр.

На знак пам'яті про загиблих Карні розпорядився приспустити державні прапори на всіх федеральних будівлях Канади.

Він також розповів про надзвичайно складні умови, у яких військові та цивільні пожежники намагалися зупинити поширення полум'я. За словами прем'єра, рятувальникам довелося боротися з вогнем в одних із найскладніших умов, які тільки можна уявити. Карні зазначив, що постраждалі військовослужбовці прибули на навчання з різних військових баз країни.

Пожежа сталася в суботу, 17 жовтня, близько 16:00 за місцевим часом на території навчального центру канадських збройних сил Вейнрайт. База розташована приблизно за 210 кілометрів на схід від Едмонтона, столиці провінції Альберта.

Військова база Вейнрайт є одним із навчальних центрів канадських сухопутних військ. За даними перепису населення 2021 року, на її території налічувалося 1310 військовослужбовців і цивільних працівників. Поруч розташоване однойменне місто з населенням близько 6600 осіб.

За даними влади, займання почалося з тління трави приблизно за кілометр від військової бази. Через різке посилення вітру полум'я стрімко поширилося територією полігону, де в цей час тривали навчання.

Командир 1-ї дивізії канадської армії генерал Вейд Ратленд повідомив, що до початку пожежі швидкість вітру не перевищувала 50 км/год. Однак згодом пориви посилилися до 96 км/год.

За словами генерала, через раптову зміну погодних умов вогонь подолав відстань приблизно в один кілометр лише за 30–60 секунд. «Я, безумовно, ніколи нічого подібного не бачив», – сказав Ратленд, коментуючи швидкість поширення полум'я.

На момент займання на полігоні перебували 85 військовослужбовців батальйону легкої піхоти. Вони проходили інтенсивну бойову підготовку з використанням бойових боєприпасів перед відправленням до Латвії, де розгорнута найбільша закордонна військова місія Канади.

Під час навчань застосовували гранатомети, гранати, стрілецьку зброю та інші боєприпаси. Генерал Ратленд уточнив, що на території полігону одночасно проводили кілька навчальних заходів.

Через надзвичайно сильний вітер пожежа раптово змінила напрямок і почала поширюватися в бік адміністративної зони військового об'єкта. Канадська влада оприлюднила імена чотирьох загиблих військовослужбовців. Жертвами пожежі стали сержант Морган Вонг, рядовий Шон Фаррелл, рядовий Ейдан Гулдінг та рядовий Гейден Ліккемарк.

Прем'єрка провінції Альберта Даніель Сміт повідомила, що після трагедії в лікарнях залишаються 39 людей. Щонайменше 19 постраждалих перебувають у критичному стані. За її словами, багатьом із них знадобляться кілька тижнів або навіть місяців спеціалізованої інтенсивної медичної допомоги.