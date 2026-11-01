На Мінському масиві в Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці
Займання триває близько 10 хвилин, повітряної тривоги в місті не було
У житловому будинку в Оболонському районі столиці горить квартира. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцевих мешканців.
За словами очевидців, вогонь у багатоповерхівці на Мінському масиві не вщухає вже близько 10 хвилин. Інформації про постраждалих і причини займання наразі немає.
У столиці на момент спалаху повітряної тривоги не було.
Інформація уточнюватиметься і доповнюватиметься.
Нагадаємо, 22 лютого в Дніпровському районі столиці горіла квартира в багатоповерхівці. Займання сталося на третьому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Олександра Лазаревського, рятувальники ліквідували пожежу на площі 20 кв. м. Гасіння ускладнило сильне захаращення квартири. Жертв і постраждалих не було, причину встановлювали правоохоронці.
До слова, з початку минулого опалювального сезону через пожежі в Україні загинуло 848 людей. За цей період виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення, постраждали 783 людини, зокрема 93 дитини. Найпоширеніші причини пожеж:
- порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації електроустановок – понад 3,5 тис. випадків;
- порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації печей – понад 3 тис.;
- необережне поводження з вогнем – понад 2,5 тис.
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