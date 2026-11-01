Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Мінському масиві в Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
На Мінському масиві в Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці
Інформації про постраждалих і причини займання наразі немає
фото: соцмережі

Займання триває близько 10 хвилин, повітряної тривоги в місті не було

У житловому будинку в Оболонському районі столиці горить квартира. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцевих мешканців.

За словами очевидців, вогонь у багатоповерхівці на Мінському масиві не вщухає вже близько 10 хвилин. Інформації про постраждалих і причини займання наразі немає.

На Мінському масиві в Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці фото 1

У столиці на момент спалаху повітряної тривоги не було.

Інформація уточнюватиметься і доповнюватиметься.

Нагадаємо, 22 лютого в Дніпровському районі столиці горіла квартира в багатоповерхівці. Займання сталося на третьому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Олександра Лазаревського, рятувальники ліквідували пожежу на площі 20 кв. м. Гасіння ускладнило сильне захаращення квартири. Жертв і постраждалих не було, причину встановлювали правоохоронці.

До слова, з початку минулого опалювального сезону через пожежі в Україні загинуло 848 людей. За цей період виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення, постраждали 783 людини, зокрема 93 дитини. Найпоширеніші причини пожеж:

  • порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації електроустановок – понад 3,5 тис. випадків;
  • порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації печей – понад 3 тис.;
  • необережне поводження з вогнем – понад 2,5 тис.

Читайте також:

Теги: Київ соцмережі квартира рятувальники пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хлопець натрапив на небезпечний шлях, з якого не міг самостійно повернутися назад
Штучний інтелект завів 16-річного велосипедиста у пастку під час туристичного походу
7 жовтня, 22:37
Перед початком відновлення пасажирських перевезень коліями в обох напрямках здійснили проїзд пробні поїзди
Як працює «зелена» лінія столичного метро під час тривог
5 жовтня, 08:44
На Covid-19 за перший тиждень захворіли четверо дорослих
У Києві почався сезон грипу: скільки людей захворіли за перший тиждень
5 жовтня, 13:22
Смертельна ДТП сталася 2 жовтня близько 08:30 на вулиці Лисогірській
П’яний водій збив насмерть жінку у Голосіївському районі столиці
5 жовтня, 16:32
У будівлі Національної академії наук України пошкоджено близько 40 % приміщень
Академія наук готує консервацію будівлі після атаки РФ: пошкоджено 40% приміщень
6 жовтня, 08:57
Наслідки удару по гаражному кооперативу в Києві 7 жовтня
Вирва та двоє загиблих. Який вигляд має гаражний кооператив у Києві після атаки (фото)
7 жовтня, 13:54
Кадри з «бодіпозитивним» гризуном, який смакував булочкою, зібрали у TikTok майже 220 тис. вподобайок
У супермаркеті на Позняках щур ласував булочкою на вітрині (відео)
9 жовтня, 17:08
45% опитуваних зазначили, що саме погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості обстрілів є головною причиною для переїзду зі столиці
Обвал попиту на оренду в Києві: де житло подешевшало найбільше
13 жовтня, 07:58
У Києві сьома від початку доби повітряна тривога тривала 24 хвилини
У Києві сьома від початку доби повітряна тривога тривала 24 хвилини
24 жовтня, 23:42

Новини

На Мінському масиві в Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці
На Мінському масиві в Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці
У Києві чоловік помер під час лікування зубів, дружина подала позов на клініку
У Києві чоловік помер під час лікування зубів, дружина подала позов на клініку
У чотирьох районах Києва знизився тиск води
У чотирьох районах Києва знизився тиск води
Окупанти атакували Київщину: постраждали двоє людей, пошкоджено дитмайданчик
Окупанти атакували Київщину: постраждали двоє людей, пошкоджено дитмайданчик
На Київщині зафіксовано погіршення якості повітря
На Київщині зафіксовано погіршення якості повітря
У Києві запроваджено екстрені відключення світла
У Києві запроваджено екстрені відключення світла

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026
153K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
90K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua