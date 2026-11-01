На Мінському масиві в Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці

Інформації про постраждалих і причини займання наразі немає

Займання триває близько 10 хвилин, повітряної тривоги в місті не було

У житловому будинку в Оболонському районі столиці горить квартира. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцевих мешканців.

За словами очевидців, вогонь у багатоповерхівці на Мінському масиві не вщухає вже близько 10 хвилин. Інформації про постраждалих і причини займання наразі немає.

У столиці на момент спалаху повітряної тривоги не було.

Інформація уточнюватиметься і доповнюватиметься.

Нагадаємо, 22 лютого в Дніпровському районі столиці горіла квартира в багатоповерхівці. Займання сталося на третьому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Олександра Лазаревського, рятувальники ліквідували пожежу на площі 20 кв. м. Гасіння ускладнило сильне захаращення квартири. Жертв і постраждалих не було, причину встановлювали правоохоронці.

До слова, з початку минулого опалювального сезону через пожежі в Україні загинуло 848 людей. За цей період виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення, постраждали 783 людини, зокрема 93 дитини. Найпоширеніші причини пожеж: