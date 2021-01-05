У Британії вперше за добу виявили понад 60 тисяч випадків Covid-19

830 пацієнтів з коронавірусом померли у Великій Британії протягом доби

У Великій Британії упродовж доби зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження на коронавірус – 60 619.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що таким чином у Британії вперше кількість захворювань на Covid-19 за добу перевищила 60 тисяч, 830 пацієнтів з коронавірусом померли протягом останньої доби.

ЗМІ вказує, що відсоток людей, які отримали позитивний результат за результатами тестування на коронавірус, зростає протягом кількох тижнів.

Зазначимо, що прем'єр Британії Борис Джонсон оголосив національний локдаун в Англії. Також Шотландія переходить на жорсткий карантин через новий штам коронавірусу.

Вчені вважають, що новий штам коронавірусу хоч і є більш заразним, проте не призводить до більшої кількості смертей. Його також не вважають стійким до наявних вакцин.