Локдаун скасовується? Уряд може переглянути посилення карантину

За планом уряду з 8 січня в Україні почне діяти жорсткий карантин

Чиновники поки не дійшли згоди щодо змін у січневому карантині

Українська влада 7 січня може переглянути посилення карантину в країні. Наразі урядовці та Офіс Зеленського аналізують статистику щодо хворих на коронавірус.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело в Офісі президента.

«Сьомого буде рішення. Зараз йде ретельна оцінка трендів кількості хворих», - пояснив він.

Як відомо, посилення карантину заплановано на період з 8 по 24 січня. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що його можуть перенести. Нібито причиною стало значне зменшення кількості хворих.

Співрозмовник ЗМІ в Кабінеті міністрів зазначив, що така можливість дійсно обговорюється. Але в команді влади поки немає консенсусу з цього питання.

Президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов в інтерв’ю «Главкому» розповів, як ресторанна галузь готується до січневого карантину. За словами Трахачова, більшість рестораторів вже обговорили план роботи з персоналом та постачальниками під час двотижневого карантину.

Нагадаємо, що в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

Також додамо, що МОЗ очікує зростання захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.



