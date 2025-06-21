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У Британії жінка понад два десятиліття працювала психіатром із фальшивим дипломом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Британії жінка понад два десятиліття працювала психіатром із фальшивим дипломом
Жолія Алемі у 1990-х поїхала до Нової Зеландії, де вступила на медичний факультет Оклендського університету, але так і не довчилася
фото: BBC

За роки роботи у державній системі охорони здоров’я жінка заробила понад 1,2 млн фунтів стерлінгів

У Великій Британії викрили одну з наймасштабніших медичних афер: Жолія Алемі понад два десятиліття працювала психіатринею в системі державної охорони здоров’я (NHS), маючи підроблений диплом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС.

Алемі, яка народилася в Ірані, у 1990-х поїхала до Нової Зеландії, де вступила на медичний факультет Оклендського університету. Однак навчання закінчила ще на першому курсі. У 1995 році вона підробила диплом і лист-підтвердження, у якому навіть слово «verify» було написано з помилкою.

Попри це, Генеральна медична рада Великої Британії (GMC) прийняла підроблені документи і надала їй ліцензію лікаря. Алемі скористалася старими правилами Медичного закону, які діяли до 2003 року. Вони дозволяли випускникам з деяких країн Співдружності, включаючи Нову Зеландію, працювати в Британії без обов’язкового проходження іспиту PLAB – перевірки професійної кваліфікації іноземних медиків.

Згідно з даними прокуратури, за роки роботи у державній системі охорони здоров’я Алемі заробила понад 1,2 млн фунтів стерлінгів.

У 2018 році її вперше засудили до п’яти років ув’язнення за шахрайство – зокрема, за підробку заповіту 84-річної жінки. Алемі намагалася отримати у спадок її будинок у Кесвіку та 300 тис. фунтів стерлінгів.

Ця справа стала поштовхом для GMC до перегляду своїх процедур перевірки. Рада визнала, що в 1990-х роках контроль за достовірністю документів був недостатнім, і почала масштабну перевірку приблизно трьох тисяч ліцензій, виданих іноземним лікарям.

У 2023 році суд у Манчестері визнав Жолію Алемі винною за 20 пунктами обвинувачення, зокрема в підробці документів. Вирок – сім років позбавлення волі.

Окрім цього, жінку зобов’язали відшкодувати NHS понад 406 тис. фунтів. У разі невиконання рішення строк її ув’язнення буде продовжено ще на два з половиною роки.

Суддя Гіларі Менлі закликала провести окреме розслідування щодо того, як Генеральна медична рада могла прийняти документи, які мали ознаки фальсифікації.

Нагадаємо, 35-річний житель США з Південної Флориди, Тирон Олександр, може бути засуджений до 30 років ув'язнення за шахрайство. Він видавав себе за бортпровідника та іноді за пілота, щоб безкоштовно подорожувати літаками. Чоловік обманював системи бронювання семи американських авіакомпаній з 2018 по 2024 рік, здійснивши понад 120 перельотів.

Теги: шахрайство Велика Британія

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