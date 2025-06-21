У Британії жінка понад два десятиліття працювала психіатром із фальшивим дипломом

Жолія Алемі у 1990-х поїхала до Нової Зеландії, де вступила на медичний факультет Оклендського університету, але так і не довчилася

За роки роботи у державній системі охорони здоров’я жінка заробила понад 1,2 млн фунтів стерлінгів

У Великій Британії викрили одну з наймасштабніших медичних афер: Жолія Алемі понад два десятиліття працювала психіатринею в системі державної охорони здоров’я (NHS), маючи підроблений диплом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС.

Алемі, яка народилася в Ірані, у 1990-х поїхала до Нової Зеландії, де вступила на медичний факультет Оклендського університету. Однак навчання закінчила ще на першому курсі. У 1995 році вона підробила диплом і лист-підтвердження, у якому навіть слово «verify» було написано з помилкою.

Попри це, Генеральна медична рада Великої Британії (GMC) прийняла підроблені документи і надала їй ліцензію лікаря. Алемі скористалася старими правилами Медичного закону, які діяли до 2003 року. Вони дозволяли випускникам з деяких країн Співдружності, включаючи Нову Зеландію, працювати в Британії без обов’язкового проходження іспиту PLAB – перевірки професійної кваліфікації іноземних медиків.

Згідно з даними прокуратури, за роки роботи у державній системі охорони здоров’я Алемі заробила понад 1,2 млн фунтів стерлінгів.

У 2018 році її вперше засудили до п’яти років ув’язнення за шахрайство – зокрема, за підробку заповіту 84-річної жінки. Алемі намагалася отримати у спадок її будинок у Кесвіку та 300 тис. фунтів стерлінгів.

Ця справа стала поштовхом для GMC до перегляду своїх процедур перевірки. Рада визнала, що в 1990-х роках контроль за достовірністю документів був недостатнім, і почала масштабну перевірку приблизно трьох тисяч ліцензій, виданих іноземним лікарям.

У 2023 році суд у Манчестері визнав Жолію Алемі винною за 20 пунктами обвинувачення, зокрема в підробці документів. Вирок – сім років позбавлення волі.

Окрім цього, жінку зобов’язали відшкодувати NHS понад 406 тис. фунтів. У разі невиконання рішення строк її ув’язнення буде продовжено ще на два з половиною роки.

Суддя Гіларі Менлі закликала провести окреме розслідування щодо того, як Генеральна медична рада могла прийняти документи, які мали ознаки фальсифікації.

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