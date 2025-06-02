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Підпали майна Стармера. У Лондоні затримано ще одного підозрюваного

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Підпали майна Стармера. У Лондоні затримано ще одного підозрюваного
8 травня стався підпал автомобіля на тій же вулиці, що й будинок Стармера
фото: telegraph

48-річного чоловіка заарештували в аеропорту «Станстед» 2 червня

У Лондоні заарештували четвертого підозрюваного в серії підпалів, пов’язаних із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Як передає «Главком», про це повідомила поліція Лондона.

48-річного чоловіка заарештували в аеропорту «Станстед» 2 червня. Спочатку його зупинили поліціянти, а потім заарештували за підозрою у змові з метою підпалу, щоб створити загрози життю. Зараз він перебуває під вартою.

Поліція затримала вже трьох підозрюваних у справі про підпал:

  • 21-річного Романа Лавриновича;
  • 26-річного Станіслава Карпюка;
  • 34-річного Петра Починка.

Британські медіа вказують, що всі троє є українцями.

Нагадаємо, у Лондоні поліція затримала 21-річного українця, якого підозрюють у підпалі майна прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. 21-річний громадянин України Роман Лавринович обвинувачується у трьох випадках підпалу. Інциденти сталися з 8 по 12 травня в районах Кентіш-Тауна та Іслінгтона на півночі Лондона.

Також британська поліція у суботу, 17 травня, повідомила про затримання другого підозрюваного у причетності до серії підпалів на півночі Лондона на об'єктах, пов'язаних з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером.

До слова, прем'єр-міністр Кір Стармер засудив ці акти, назвавши їх «нападом на всіх нас, на нашу демократію та цінності, які ми підтримуємо». Слухання справи Лавриновича відбудеться 16 травня в Вестмінстерському магістратському суді.

«Главком» писав, що у ніч на 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в районі Кентіш-Таун сталася пожежа. Контртерористичний підрозділ поліції очолив розслідування.

Поліція також розслідує два інші інциденти. Відомо, що 8 травня стався підпал автомобіля на тій же вулиці, що й будинок Стармера, а 11 травня зайнялась пожежа біля входу до будинку в Іслінгтоні, також пов'язаного з прем'єром .

Усі три випадки розглядаються як підозрілі, і слідство триває. Прем'єр-міністр подякував рятувальникам за оперативну роботу, але утримався від подальших коментарів через активне розслідування.

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Теги: диверсія Велика Британія Кір Стармер

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