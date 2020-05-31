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    У світі

    У Британії значно скоротилася добова смертність від коронавірусу

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    <span>Сполучене Королівство, як і раніше, посідає друге місце у світі за кількістю жертв пандемії</span> - У Британії значно скоротилася добова смертність від коронавірусу
    Сполучене Королівство, як і раніше, посідає друге місце у світі за кількістю жертв пандемії

    Жертвами Covid-19 у Британії стали 38 489 осіб

    Протягом останньої доби у Великій Британії 113 осіб померли від коронавірусного захворювання.

    Про це повідомила пресслужба уряду.

    Усього від початку епідемії у Сполученому Королівстві померло 38 489 осіб (друге місце у світі), з них 30 861 – у лікарнях.

    Добова кількість летальних випадків знову скоротилася: напередодні цей показник становив 215.

    За добу підтверджено 1936 нових випадків зараження коронавірусом (на 509 менше, ніж напередодні). Загальна кількість інфікованих за весь час сягнула 274 762.

    До слова, британські лікарі виявили у хворих на коронавірус дітей небезпечну патологію.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      23672
    • Хворіють
      13426
    • Одужали
      9538
    • Померли
      708

    Як повідомлялося, станом на 9:00 31 травня в Україні зафіксовано 468 нових випадків коронавірусу, це на 75 випадків більше, ніж учора (393). Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.

    здоров'я смерть Велика Британія коронавірус
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