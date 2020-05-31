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    У світі

    Бельгійський принц заразився коронавірусом на вечірці в Іспанії

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    <p>Згідно з повідомленнями, у принца Йоахіма спостерігаються легкі симптоми коронавірусу</p> - Бельгійський принц заразився коронавірусом на вечірці в Іспанії

    Згідно з повідомленнями, у принца Йоахіма спостерігаються легкі симптоми коронавірусу

    Іспанська поліція почала розслідування щодо цієї вечірки

    Бельгійський принц заразився коронавірусом після відвідування вечірки під час карантину в Іспанії.

    Про це повідомляє BBC.

    28-річний принц Йоахім відправився з Бельгії до Іспанії на стажування 26 травня.

    Через два дні він вирушив на вечірку в південне місто Кордова, а після цього отримав позитивний результат на Covid-19.

    Принц, племінник бельгійського короля Філіпа, був серед 27 осіб на вечірці.

    Згідно з правилами ізоляції в Кордові, вечірка такого розміру була порушенням правил, оскільки в даний час дозволені збори не більше ніж з 15 осіб.

    Іспанська поліція почала розслідування щодо цієї вечірки. Особи, викриті в порушенні правил карантину, можуть бути оштрафовані на суму до 10,000 євро.

    Зараз всі присутні на вечірці знаходяться в карантині.

    Згідно з повідомленнями, у принца Йоахіма, молодшого сина принцеси Астрід і 10-го в черзі на бельгійський престол, є легкі симптоми коронавірусу.

    Нагадаємо, станом на ранок 31 травня у світі зареєстрували 6 162 516 випадків коронавірусу, зокрема 371 037 осіб загинули та 2 739 192 особи одужали.

    Загалом у світі на сьогодні було зафіксовано 11 002 нових випадки інфекції, з них найбільшу кількість зафіксували в Пакистані (3 039), Мексиці (2 885) і Бразилії (1 526).

    Бельгія Іспанія розслідування поліція коронавірус
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