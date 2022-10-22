Росія почала будувати оборонну лінію у Бєлгородській області (фото)

Росіяни почали установлювати бетонні піраміди у прикордонній з Україною області

У Бєлгородській області Росії почалося встановлення оборонних протитанкових споруд. Про це повідомив бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков.

«У районах Бєлгородської області розпочали встановлення захисних споруд», – зазначив він.

Російський посадовець також оприлюднив фото оборонної лінії, яка будується у регіоні.

Зазначимо, раніше з'явилася інформація, що на західному кордоні окупованої Луганщини, про анексію якої заявила Росія, військові держави-агресорки почали будувати оборонну лінію. Солдати риють рови, окопи та встановлюють ряди протитанкових стовпів.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, у місті Шебекіно у Бєлгородській області прогриміли вибухи. Російські ЗМІ повідомили, що обстріляли різні вулиці, торговий центр, а також магазин Fix Price.

Також відомо, що у російському Бєлгороді увечері 19 жовтня сталося відключення трансформатора на підстанції «Південна» буцімто через перенапругу.

Днями губернатор Бєлгородської області визнав, що в одному із селищ детонував склад з боєприпасами і поквапився додати, що це сталося буцімто внаслідок обстрілу ЗСУ.