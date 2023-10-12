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У Брянську пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Брянську пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
фото: Telegram

Губернатор Брянської області заявив про нібито атаку дрона на місто

У російському місті Брянськ 12 жовтня, увечері пролунав сильний вибух. Про це повідомляють росЗМІ та губернатор Брянської області Олександр Богомаз в Telegram.

Як повідомляють росЗМІ, після вибуху у місті спалахнула пожежа в районі м'ясокомбінату.

При цьому губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про нібито атаку дрона на місто.

«Безпілотний літальний апарат літакового типу подавлено на околиці міста Брянська силами РЕБ. Під час падіння безпілотника сталася детонація вибухового пристрою», – написав чиновник країни-агресора.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 жовтня в Білгородській області РФ система ППО збила безпілотник, унаслідок чого почалася пожежа і загинули двоє людей.

Нагадаємо, губернатор Брянської області (Росія) Олександр Богомаз заявив, що у ніч на 11 жовтня нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Суразького району. 

До слова, 5 жовтня зранку губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що вночі українські безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у трьох прикордонних районах області. У результаті атаки були знеструмлені населені пункти.

 

Теги: пожежа вибух росія безпілотник

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