У РФ прогриміли вибухи: дрони не дають росіянам спати

Російська влада заявляє про знищення українських безпілотників

Губернатор Брянської області (Росія) Олександр Богомаз заявив, що у ніч на 11 жовтня нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Суразького району. Про це він повідомив у телеграм-каналі.

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За його словами, безпілотники літакового типу були знищені силами ППО міністерства оборони РФ.

Богомаз запевняє, що постраждалих та руйнувань немає.

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Але при цьому на місці працюють оперативні та екстрені служби.

Як повідомлялося, 5 жовтня зранку губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що вночі українські безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у трьох прикордонних районах області. У результаті атаки були знеструмлені населені пункти.