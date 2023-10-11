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У РФ прогриміли вибухи: дрони не дають росіянам спати

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У РФ прогриміли вибухи: дрони не дають росіянам спати
Брянщину нібито атакували безпілотники літакового типу
фото ілюстративне

Російська влада заявляє про знищення українських безпілотників

Губернатор Брянської області (Росія) Олександр Богомаз заявив, що у ніч на 11 жовтня нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Суразького району. Про це він повідомив у телеграм-каналі.

За його словами, безпілотники літакового типу були знищені силами ППО міністерства оборони РФ.

Богомаз запевняє, що постраждалих та руйнувань немає.

Але при цьому на місці працюють оперативні та екстрені служби.

У РФ прогриміли вибухи: дрони не дають росіянам спати фото 1

Як повідомлялося, 5 жовтня зранку губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що вночі українські безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у трьох прикордонних районах області. У результаті атаки були знеструмлені населені пункти.

Теги: росія безпілотник вибух війна

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