Стало відомо, яке озброєння Північна Корея постачає в Росію
Росія купує зброю у КНДР та Ірану, тому що обидва режими вже настільки сильно постраждали від міжнародних санкцій, що їм нема чого втрачати
Російська Федерація вже тривалий час отримує від Північної Кореї снаряди для ведення бойових дій на території України. Зокрема, країна постачає у РФ 152-мм снаряди та ракети типу «Катюша». Про це повідомляє видання The Economist.
Зазначається, що Північна Корея могла б надати Росії широкий спектр товарів. Крім безпілотників і ракет, таких як KN-23, яка є майже точною копією російської балістичної ракети «Іскандер», вона може запропонувати самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню.
Згідно з даними американської розвідки, відомо про регулярне постачання у РФ 152-мм снарядів і ракет типу «Катюша».
«Росія купує зброю у КНДР та Ірану, тому що обидва режими вже настільки сильно постраждали від міжнародних санкцій, що їм нема чого втрачати, але вони можуть багато виграти, ведучи справи з російським диктатором Володимиром Путіним», – йдеться у матеріалі.
Раніше Пентагон відреагував на співпрацю Росії та Північної Кореї.
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