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Скільки німецькі компанії сплатили у бюджет Росії: список спонсорів війни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки німецькі компанії сплатили у бюджет Росії: список спонсорів війни
Німецькі компанії продовжують працювати в Украні
колаж: liga.net

Німецькі компанії принесли до бюджету країни-агресора майже 400 млн. євро

Компанії ФРН, які не залишили Росію після початку повномасштабного вторгення, заплатили €379 млн податків. Про це йдеться у доповіді української організації B4Ukraine, яка базується на даних Київської школи економіки.

На сьогодні, згідно з документом, у Росії продовжують працювати 393 німецькі компанії, які 2022-го виплатили до російського бюджету 379 млн євро податків на прибуток, пише німецьке видання Bild.

Зазначається, що в лідерах за цим показником BMW – 54,78 млн євро, Metro AG – 34,94 млн, Knauf – 31,17 млн, BASF – 22,67 млн ​​і EOS – 20,78 млн. У списку, складеному B4Ukraine, також фігурують HeidelbergCement (17,94 млн євро), Claas (9,44 млн), Karcher (9,44 млн), Beiersdorf (8,5 млн) та Ehrmann (7,56 млн).

Завдяки паралельному імпорту Німеччина вийшла на друге місце після Китаю серед експортерів до Росії, всього в РФ із Німеччини поставлено товарів на 21,12 млрд. євро, констатує газета.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК. Перша компанія, PepsiCo, виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші продукти харчування під основними марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Слов’яночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» тощо.

Компанія працює в Росії з 1974 року, має 19 заводів, близько 20 тис. співробітників та 40 тис. сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у РФ.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни Philip Morris International та Japan Tobacco International. Про це йдеться на сайті НАЗК.

У РФ Philip Morris International представлена двома афілійованими компаніями: фабриками АТ «Филип Моррис Ижора» в Ленінградській області та філією АТ «Филип Моррис Ижора» «Филип Моррис Ижора Кубань» у Краснодарі, а також організацією ТОВ «Филип Моррис Сейлз енд Маркетинг» з філіями приблизно в 100 містах країни. Частка ринку торгових марок «Філіп Морріс Інтернешнл» в РФ склала 30,1% у 2019 році. Компанія є одним з найбільших платників податків до російського бюджету.

Сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International в РФ перевищує 2 млрд. дол. Із 2017 року в локалізацію виробництва інноваційного продукту – тютюнових стіків для IQOS на території фабрики в Ленінградській області вже інвестовано понад 14 млрд руб. А загальний обсяг інвестицій у фабрику, яку було відкрито в Ленінградській області на початку 2000 року, перевищує 1,1 млрд дол. 

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Теги: росія Німеччина бюджет війна продукти харчування

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