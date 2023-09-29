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Румунія переміщує системи ППО до кордону з Україною

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Румунія переміщує системи ППО до кордону з Україною
У Румунії зростає тривожність через можливість розповсюдження війни на її територію
фото: Департамент оборони США

Румунія зміцнює оборону біля кордону з Україною

Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до населених пунктів на березі Дунаю біля кордону з Україною, де російські безпілотники атакували зернові склади. Про це повідомляє Reuters.

Переміщення ППО, розміщення чотирьох американських винищувачів F-16 і розширення зони заборони польотів свідчать про те, що в Румунії зростає тривожність через можливість розповсюдження війни в Україні на її територію.

Після виходу 17 липня з угоди щодо чорноморського зерна Москва почала атакувати українські порти та склади вздовж Дунаю, намагаючись перекрити основний альтернативний маршрут для експорту сільськогосподарської продукції з України.

Серед цільових об'єктів були українські порти Ізмаїл та Рені, розташовані навпроти румунського берега Дунаю.

«Випадки падіння частин безпілотників у Румунії підкреслюють ризик непорозумінь між Росією та НАТО, що спонукає румунські збройні сили зміцнити безпеку в цьому регіоні для захисту цивільного населення, заявили два анонімні джерела», – повідомляють у Reuters.

Румунська армія побудувала два бомбосховища в селищі Плауру за кількасот метрів від Ізмаїла, а жителі більшого району отримують сповіщення на мобільні телефони, коли виявлено російські безпілотники, які направляються у їхньому напрямку.

Минулої п'ятниці Міністерство оборони Румунії повідомило повідомило, що близько 100 американських військових і чотири винищувачі F-16 Fighting Falcon американської розробки прибули на військову авіабазу Борча, що приблизно за 150 км від Ізмаїла.

З середини вересня міністерство також розширило безпольотну зону вздовж ділянки кордону з Україною до 30 км всередині Румунії та на висоту до 4 тис. метрів як запобіжний захід проти вторгнення російських безпілотників в повітряний простір Румунії.

Нагадаємо, Румунія заявила, що готова збивати російські дрони. У районі дельти Дунаю Румунія розмістила близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.

Раніше стало відомо, що Румунія почала будівництво укриття у селі Плауру, розташованому навпроти міста Ізмаїл в Одеській області України після того, як в країні впав російський безпілотник

Теги: армія Ізмаїл бомбосховища безпілотник населення системи ППО

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