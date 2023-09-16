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Польща заборонила в'їзд зареєстрованих у РФ авто

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Польща заборонила в'їзд зареєстрованих у РФ авто
Маріуш Камінський
фото: МВС Польщі

Заборона набуде чинності 17 вересня

Польща заборонила в'їзд зареєстрованих у Росії автомобілів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Зазначається, що Польща не пускатиме до країни зареєстровані у РФ легкові автомобілі відзавтра, 17 вересня.

«Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської Комісії щодо заборони в'їзду автомобілів, зареєстрованих у Росії, до ЄС, я хотів би повідомити, що ця заборона на польському кордоні діятиме від завтрашнього дня і набуде чинності сьогодні опівночі», – заявив голова МВС Польщі.

Таким чином, зареєстровані в Росії транспортні засоби з російськими номерними знаками, які з’являться на польських прикордонних переходах, не будуть пропускатися через кордон, незалежно від того, з якої країни вони прибули. При чому обмеження стосуватимуться навіть тих водіїв, які не є громадянами РФ.

Нагадаємо, що Фінляндія ухвалила рішення відсьогодні, 16 вересня, припинити допуск у країну авто на російських номерах.

До слова, Естонія приєдналася до заборони впускати на свою територію автомобілі з російськими номерами 13 вересня. Крім того, так уже зробили Литва і Латвія. 

Теги: росія Польща автомобіль кордон

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