У Брюсселі вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні



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Українські дипломати у Брюсселі

Представництво України при ЄС долучилось до тихої акції «Ангели пам’яті»

Дипломати представництва України при ЄС вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні.

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці дипломатичної місії України у Facebook.

«Представництво України при ЄС долучилось до тихої акції Анжеліки Рудницької «Ангели пам’яті» на знак вшанування Героїв Небесної сотні, які віддали своє життя за європейське майбутнє України під час Революції гідності 18-20 лютого 2014 року. Їхня відвага та сила духу змінили історію України. Ми пам’ятаємо», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності у місцях загибелі учасників Революції гідності ввечері 20 лютого запалили «Промені Гідності».

Як писав Главком, польський євродепутат написав зворушливого листа «невідомому герою Небесної сотні».

Також повідомлялося, що сьогодні, 20 лютого, у Києві родичі героїв Небесної сотні провели мітинг проти суддів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що висновки експертного дослідження матеріалів справи щодо подій Революції Гідності свідчать про причетність Росії до розстрілів на Майдані.

Напередодні відбулось засідання Ради, присвячене п'ятій річниці російської агресії в Україні.

Президент Європейської ради Дональд Туск виступив з промовою в українському парламенті.