На Кубі у знаменитому готелі «Саратога» прогримів вибух (фото, відео)

Сьогодні, 6 травня, у столиці Куби Гавані стався потужний вибух у відомому готелі «Сарагота». Унаслідок вибуху готель зруйнований майже повністю, повідомляє CNN.

На світлинах видно, що два поверхи легендарного п'ятизіркового готелю частково зруйновано. На місце прибула кубинська поліція та рятувальники. Вони розбирають завали та намагаються знайти вцілілих людей.

Очевидці події публікують у соцмережах моторошні наслідки вибуху. Наразі точно не відомо, що стало причиною вибуху. За попередніми даними, стався вибух газу.

Зі світлин, які з'явилася у соціальних мережах, видно, що вибухова хвиля винесла стіни з обох боків. Натомість верхні поверхи не зазнали таких ушкоджень.

За даними Mirror, після вибуху деякі гості готелю залишилися заблокованим на верхніх поверхах, які вціліли. Повідомляється, що люди чули звук, який схожий на вибух бомби.

NEW: A large explosion has taken place at the historic Saratoga Hotel in Havana, Cuba.



No word on injuries as a massive rescue operation is currently underway.

