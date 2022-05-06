На Кубі у знаменитому готелі «Саратога» прогримів вибух (фото, відео)

Поблизу готелю є поранені люди

За попередніми даними зірвався газ

Сьогодні, 6 травня, у столиці Куби Гавані стався потужний вибух у відомому готелі «Сарагота». Унаслідок вибуху готель зруйнований майже повністю, повідомляє CNN.

На світлинах видно, що два поверхи легендарного п'ятизіркового готелю частково зруйновано. На місце прибула кубинська поліція та рятувальники. Вони розбирають завали та намагаються знайти вцілілих людей.

Очевидці події публікують у соцмережах моторошні наслідки вибуху. Наразі точно не відомо, що стало причиною вибуху. За попередніми даними, стався вибух газу.

Зі світлин, які з'явилася у соціальних мережах, видно, що вибухова хвиля винесла стіни з обох боків. Натомість верхні поверхи не зазнали таких ушкоджень.

За даними Mirror, після вибуху деякі гості готелю залишилися заблокованим на верхніх поверхах, які вціліли. Повідомляється, що люди чули звук, який схожий на вибух бомби.

NEW: A large explosion has taken place at the historic Saratoga Hotel in Havana, Cuba.



No word on injuries as a massive rescue operation is currently underway.

pic.twitter.com/418jWEr6F7 — Alex Salvi (@alexsalvinews) May 6, 2022

Поблизу готелю є поранені люди. Також небайдужі кубинці після вибуху рятували людей, які потрапили під завали. У соцмережах пишуть, що через вибух тряслися будівлі в декількох прилеглих кварталах. Також через вибух постраждали сусідні будівлі та авто, які були поряд.

Світлини очевидців, які з'являються у соцмережах, свідчать, що після вибуху в небо здійнявся величезний стовп диму.

Місцеві ресурси пишуть, що внаслідок вибуху, ймовірно, постраждали діти. Поблизу готелю «Саратога» розташована школа. За попередньою інформацією, дітей евакуювали, а постраждалих – доправили до найближчої лікарні.

Нагадаємо, президент Зеленський підписав указ №299/2022 про призначення Ірини Костюк послом у Республіці Куба.