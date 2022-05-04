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    Події в Україні

    Два ракетні удари по Дніпру: Резніченко повідомив подробиці

    Росія вдарила по Дніпру двома ракетами - Два ракетні удари по Дніпру: Резніченко повідомив подробиці
    Росія вдарила по Дніпру двома ракетами
    фото з відкритих джерел

    Одну ракету збило наше ППО

    Глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко підтвердив два ракетні удари по Дніпру.

    Одну ракету збило наше ППО.

    «Два ракетні удари по Дніпру. Одну ракету збила наша ППО. Друга поцілила у залізничну інфраструктуру. Людей не зачепило. Є руйнування. Рух потягів зупинено», – повідомив Валентин Резніченко.

    Нагадаємо, увечері 4 травня в Київській області стався потужний вибух. Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибух стався у селі Требухів.

    Також увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.

    Теги: вибух росія окупанти війна Дніпро Україна Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Два ракетні удари по Дніпру: Резніченко повідомив подробиці