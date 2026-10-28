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У Чехії загорівся будинок власника компанії, яка постачає боєприпаси Україні: можливий підпал

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Чехії загорівся будинок власника компанії, яка постачає боєприпаси Україні: можливий підпал
Вогонь виник біля гаража, поруч із входом до будинку
фото: кадр з відео

Пожежа сталася біля входу до будинку в Празі, збитки оцінили у 200 тис. чеських крон

У Празі вночі проти 27 жовтня сталася пожежа біля будинку співвласника чеської збройової групи STV Group Мартіна Дрди, яка постачає Україні боєприпаси та військову техніку. Причину займання розслідують криміналісти. Поліція не виключає ані технічної несправності, ані навмисного підпалу. Про це повідомляє чеське видання Novinky, передає «Главком».

Пожежа сталася в районі Кунратіце на південному сході Праги. За даними видання, сусіди помітили полум’я біля входу до будинку приблизно за пів години до опівночі та викликали пожежників.

Що відомо про пожежу

Вогонь виник біля гаража, поруч із входом до будинку. Полум’я охопило невелику ділянку, а згодом поширилося на утеплення та зовнішнє облицювання будівлі. Пожежникам довелося частково демонтувати конструкції та перевірити їх тепловізором.

«Ми направили до Кунратице один пожежний підрозділ, який загасив вогонь водою під високим тиском на площі 1 × 1 метр», – розповів речник пожежної служби Мирослав Ржечач. За оцінкою фахівців, збитки становлять 200 тис. чеських крон. Після гасіння пожежі на місце викликали поліцію.

Речник празької поліції Ріхард Грдіна повідомив, що криміналісти разом із пожежними слідчими перевіряють усі обставини та можливі причини займання. Наразі правоохоронці не відкидають технічну несправність, недбалість або навмисне спричинення пожежі.

Чим відома компанія STV Group

Мартін Дрда є співвласником збройової групи STV Group. З березня 2022 року компанія постачає Україні боєприпаси та військову техніку. Серед іншого, вона виробляє артилерійські снаряди калібрів 122, 152 та 155 мм, а також ремонтує й модернізує бронетехніку радянського зразка.

Пожежа сталася на тлі попереджень про можливі загрози для європейської оборонної промисловості. У середині жовтня британська газета Financial Times із посиланням на джерела в п’яти європейських розвідувальних службах повідомила, що керівники збройових компаній можуть стати мішенями російських агентів.

Директор чеської Служби безпеки та інформації Міхал Коуделка також попереджав про ризик небезпечніших операцій Росії в Чехії та інших демократичних країнах.

Варто нагадати, що Чехія готова виконати свої союзницькі зобов'язання перед НАТО та відправити військових на допомогу країнам Балтії у разі нападу Росії.

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Теги: Чехія пожежа поліція зброя

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