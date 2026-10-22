Велика Британія відновила виробництво великокаліберної зброї вперше за 20 років

Підприємство виготовлятиме стволи та частини для 120-мм та 155-мм систем озброєння

Завод компанії Rheinmetall UK у Телфорді розпочав виробництво гарматних стволів для танків

Велика Британія вперше за два десятиліття почала виробляти зброю великого калібру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уряд Британії.

Завод компанії Rheinmetall UK, дочірньої компанії німецького гіганта Rheinmetall, у Телфорді розпочав виробництво гарматних стволів для танків, повернувши виробництво великокаліберної зброї до Британії.

Підприємство виготовлятиме стволи та частини для 120-мм та 155-мм систем озброєння, зокрема для установок RCH 155 та майбутніх артилерійських платформ.

«Велика Британія знову займається виробництвом зброї, необхідної нашим Збройним силам для захисту нації від супротивників…Сто кваліфікованих робочих місць у виробництві світового рівня та повернення виробництва великокаліберної зброї на британську землю вперше за двадцять років – ось як виглядає оборона як двигун економічного зростання», – заявив міністр оборони Британії Вес Стрітінг.

До слова, Велика Британія оголосила про прискорення постачання Україні понад 5 тис. легких ракет загальною вартістю 1,6 млрд фунтів стерлінгів. Крім того, британський уряд підготував додатковий пакет зенітних ракет на 45 млн фунтів.

Як повідомлялося, американська компанія Lockheed Martin просуває ідею створення спеціальної версії F-16 для України: з більшою дальністю польоту, сучаснішим радаром та розширеними можливостями застосування європейського озброєння.