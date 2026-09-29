Чехія пообіцяла військову відповідь у разі нападу Росії на Балтію

Прем'єр Чехії Анжей Бабіш заявив про готовність воювати у разі нападу РФ на Балтію

Прага вже визначила, які сили направить на допомогу союзникам за статтею 5 НАТО

Чехія готова виконати свої союзницькі зобов'язання перед НАТО та відправити військових на допомогу країнам Балтії у разі нападу Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, яку наводить Reuters.

За словами глави чеського уряду, Прага готується до можливих безпекових сценаріїв, хоча деталі цієї роботи не завжди обговорюють публічно. Відповідні питання влада також обговорює з президентом Чехії Петром Павелом.

«Те, що ми не говоримо про це і журналісти не отримують матеріалу для своїх статей, не означає, що ми не займаємося цим питанням. Звичайно, ми готуємося. Якщо, не дай Боже, Росія нападе на одну з країн Балтії, то згідно зі статтею 5 ми маємо надіслати дві наші механізовані бригади», – наголосив Бабіш.

Таким чином, у разі російської атаки на одну з балтійських держав Чехія готова долучитися до колективної оборони НАТО та направити дві механізовані бригади.

Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що збройний напад на одну або кілька держав – членів НАТО розглядається як напад на всіх союзників. Кожна країна Альянсу в такому разі має надати допомогу державі, яка зазнала атаки.

Нинішня заява Бабіша привернула увагу на тлі його попередніх висловлювань щодо можливого військового протистояння з Росією. Політик неодноразово закликав європейських лідерів спрямовувати зусилля на дипломатичне врегулювання та досягнення миру.

Під час президентської виборчої кампанії 2023 року Бабіш зазнав критики після заяви про небажання відправляти чеських військових на допомогу союзникам по НАТО в разі російської агресії.

Тепер прем'єр-міністр заявив, що Чехія готується до відповідних сценаріїв і в разі нападу Росії на країни Балтії виконає свої зобов'язання в межах НАТО.

Нагадаємо, раніше Словаччина та Німеччина заявили про необхідність посилення тиску на Росію, зокрема за допомогою санкцій, щоб домогтися припинення війни проти України та переходу Москви до конструктивних переговорів.

До слова, Велика Британія запропонувала поширити свій потенціал ядерного стримування на країни Балтії та інших учасників військової коаліції «Об'єднані експедиційні сили» (JEF). Відповідну угоду планують підписати вже у листопаді.