Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Спецпідрозділ «Скорпіон» залучено до розшуку вбивці п’ятьох військових на Харківщині

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Спецпідрозділ «Скорпіон» залучено до розшуку вбивці п’ятьох військових на Харківщині
Підрозділ створили для оперативного реагування на загрози підвищеного рівня небезпеки
фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділ Військової служби правопорядку реагує на особливо небезпечні загрози, зокрема протидіє диверсіям і терористичним актам на військових об’єктах

До пошуку нападника, який застрелив п’ятьох українських військовослужбовців у Харківському районі, залучили підрозділ швидкого реагування та раптової дії «Скорпіон». Разом із ним розшукові заходи проводять представники Військової служби правопорядку, військової розвідки, Національної поліції та Служби безпеки України. Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних силах України, пише «Главком».

За даними ВСП, напад стався 13 жовтня. Невідомий чоловік у цивільному одязі, озброєний автоматичною зброєю, підійшов до місця тимчасового розташування військовослужбовців. Він відкрив вогонь по бійцях, які перебували на першому поверсі будівлі, після чого залишив місце події та втік.

Наразі правоохоронці встановлюють особу нападника та його місцеперебування. Слідчі перевіряють кілька версій, зокрема можливу причетність чоловіка до російської диверсійно-розвідувальної групи. Однак ця версія поки не підтверджена.

«Скорпіон» – це підрозділ швидкого реагування та раптової дії у складі зональних відділів Військової служби правопорядку. Його офіційно представили 4 червня 2026 року. Підрозділ створили для оперативного реагування на загрози підвищеного рівня небезпеки у військовому середовищі.

Як пояснювали у ВСП, до його завдань належать запобігання та припинення кримінальних й інших правопорушень у Збройних силах України, захист військового майна від розкрадання, а також участь у протидії диверсіям і терористичним актам на військових об’єктах.

Під час воєнного або надзвичайного стану «Скорпіон» також може залучатися до боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника та підтримання порядку у військових частинах. У ВСП наголошують, що підрозділ використовують у ситуаціях, які потребують швидких і скоординованих дій спеціально підготовлених військових правоохоронців.

Варто нагадати, що на Харківщині внаслідок збройного нападу загинули п’ятеро військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади. «Главком» першим повідомив про вбивство, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. Згодом подробиці події оприлюднила Військова служба правопорядку у Збройних силах України.

Напад стався 13 жовтня в Харківському районі. За даними ВСП, невідомий чоловік у цивільному одязі, озброєний автоматичною зброєю, підійшов до будівлі, де перебували військовослужбовці, та відкрив вогонь на першому поверсі. Після цього він залишив приміщення й зник у невідомому напрямку.

Читайте також:

Теги: ЗСУ поліція кримінал війна Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найскладніша частина пропозиції стосується окупованих територій
США та Європа готують угоду з територіальними поступками України та Росії: ЗМІ опублікували мирний план
Вчора, 10:40
Безпілотні підрозділи Сухопутних військ вже тестують реактивні перехоплювачі
У складі Сухопутних військ ЗСУ створено Дронові сили: хто їх очолив
6 жовтня, 16:36
Після падіння уламків дрона загорілася рослинність
Молдова вручила російському послу ноту протесту
3 жовтня, 20:59
Уповноважений президента з санкційної політики Владислав Власюк вважає, що нещодавно прийнятий Конгресом США «закон Грема» здатен перекрити кисень російському ВПК
Уповноважений президента Владислав Власюк: Зняття санкцій з Фрідмана та Усманова – дивна і ганебна історія Інтерв’ю
1 жовтня, 09:55
Наслідки російського удару по Сумах 29 вересня
Росія вдарила по школі у Сумах, коли там перебували діти
29 вересня, 16:55
Анастасії Сушко мріє стати кваліфікованим оператором БПЛА
Киянка долучилася до ЗСУ та натрапила на хейт: подробиці скандалу
29 вересня, 13:25
За словами Зеленського, пропозиція України полягає у припиненні атак на енергетичну інфраструкту
Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир’я після зустрічі з Трампом
22 вересня, 22:02
Уночі ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини
Міноборони РФ зробило цинічну заяву після нічного удару по Україні
18 вересня, 10:51
Окупанти атакували склад у Подільському районі столиці
Окупанти атакували склад у Подільському районі столиці
17 вересня, 07:46

Кримінал

Спецпідрозділ «Скорпіон» залучено до розшуку вбивці п’ятьох військових на Харківщині
Спецпідрозділ «Скорпіон» залучено до розшуку вбивці п’ятьох військових на Харківщині
Убивство п’ятьох військових на Харківщині: з’явилися нові деталі
Убивство п’ятьох військових на Харківщині: з’явилися нові деталі
В Україні вперше повідомлено про підозру за створення шахрайського колцентру
В Україні вперше повідомлено про підозру за створення шахрайського колцентру
Держава ризикувала втратити 230 млн грн: як НАБУ та САП допомогли повернути кошти
Держава ризикувала втратити 230 млн грн: як НАБУ та САП допомогли повернути кошти
Затримано двох агентів РФ, які готували удари по Дніпру та Слов’янську
Затримано двох агентів РФ, які готували удари по Дніпру та Слов’янську
Під Харковом розстріляно п'ятьох бійців ЗСУ, поліція шукає росіян, що втекли з полону
Під Харковом розстріляно п'ятьох бійців ЗСУ, поліція шукає росіян, що втекли з полону

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Сьогодні, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua