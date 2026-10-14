Спецпідрозділ «Скорпіон» залучено до розшуку вбивці п’ятьох військових на Харківщині

Підрозділ Військової служби правопорядку реагує на особливо небезпечні загрози, зокрема протидіє диверсіям і терористичним актам на військових об’єктах

До пошуку нападника, який застрелив п’ятьох українських військовослужбовців у Харківському районі, залучили підрозділ швидкого реагування та раптової дії «Скорпіон». Разом із ним розшукові заходи проводять представники Військової служби правопорядку, військової розвідки, Національної поліції та Служби безпеки України. Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних силах України, пише «Главком».

За даними ВСП, напад стався 13 жовтня. Невідомий чоловік у цивільному одязі, озброєний автоматичною зброєю, підійшов до місця тимчасового розташування військовослужбовців. Він відкрив вогонь по бійцях, які перебували на першому поверсі будівлі, після чого залишив місце події та втік.

Наразі правоохоронці встановлюють особу нападника та його місцеперебування. Слідчі перевіряють кілька версій, зокрема можливу причетність чоловіка до російської диверсійно-розвідувальної групи. Однак ця версія поки не підтверджена.

«Скорпіон» – це підрозділ швидкого реагування та раптової дії у складі зональних відділів Військової служби правопорядку. Його офіційно представили 4 червня 2026 року. Підрозділ створили для оперативного реагування на загрози підвищеного рівня небезпеки у військовому середовищі.

Як пояснювали у ВСП, до його завдань належать запобігання та припинення кримінальних й інших правопорушень у Збройних силах України, захист військового майна від розкрадання, а також участь у протидії диверсіям і терористичним актам на військових об’єктах.

Під час воєнного або надзвичайного стану «Скорпіон» також може залучатися до боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника та підтримання порядку у військових частинах. У ВСП наголошують, що підрозділ використовують у ситуаціях, які потребують швидких і скоординованих дій спеціально підготовлених військових правоохоронців.

Варто нагадати, що на Харківщині внаслідок збройного нападу загинули п’ятеро військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади. «Главком» першим повідомив про вбивство, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. Згодом подробиці події оприлюднила Військова служба правопорядку у Збройних силах України.

Напад стався 13 жовтня в Харківському районі. За даними ВСП, невідомий чоловік у цивільному одязі, озброєний автоматичною зброєю, підійшов до будівлі, де перебували військовослужбовці, та відкрив вогонь на першому поверсі. Після цього він залишив приміщення й зник у невідомому напрямку.