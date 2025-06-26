Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США під час польоту загорівся двигун пасажирського літака

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У США під час польоту загорівся двигун пасажирського літака
Після зльоту лівий двигун повітряного судна задимівся
скріншот з відео

Airbus A321 був виведений з експлуатації для оцінки обставин

У США літак American Airlines зі 153 пасажирами повернувся в аеропорт Лас-Вегаса після того, як з одного з його двигунів почав йти дим та виднілося полумʼя. Як пише «Главком», про це повідомило NBC News.

Інцидент стався вранці, коли рейс відправився з Міжнародного аеропорту Гаррі Ріда. Після зльоту лівий двигун Airbus A321 задимівся. За дев'ять хвилин повітряне судно повернулося в аеропорт.

Компанія American Airlines заявила, що група техобслуговування не виявила жодних ознак загоряння двигуна. Лайнер сам довіз пасажирів до гейту (зона в аеропорті, що створена як зала очікування для пасажирів перед посадкою на свій рейс – «Главком»), де вони висадились. Airbus A321 був виведений з експлуатації для оцінки обставин того, що сталося.

Нагадаємо, у пасажирського літака російського виробництва Superjet-100, який летів з Москви до грузинського Батумі, під час польоту відірвало капот. Як зазначається, літак екстрено повернули в аеропорт Внуково, де було оголошено код «синій» – авіаційна подія в повітрі, що супроводжувалася аварійною посадкою.

Як повідомлялося, у пасажирського літака російського виробництва Superjet-100, який летів з Москви до грузинського Батумі, під час польоту відірвало капот.

До слова, купівля бутерброда перед польотом теоретично може призвести до того, що пасажири Jet2, Ryanair, Easyjet та TUI будуть оштрафовані. Пасажирам деяких із найбільших британських авіакомпаній, які цього літа вирушать на рейси до Європи та за її межі, нагадують про це експерти.

Читайте також:

Теги: США літак аеропорт відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відставка Маска – це стратегічна поразка Трампа
Відставка Маска – це стратегічна поразка Трампа
30 травня, 21:57
США завдали нищівних ударів по ядерних об'єктах Ірану: зруйновано Фордо, Натанз та Ісфахан
США ударили по Ірану. Що це означає для України?
22 червня, 10:06
Тема війни в Україні, ймовірно, отримає менше уваги в оновлених брифінгах
У США розвідбрифінги для Трампа хочуть подавати у стилі Fox News
2 червня, 05:48
Джозеф Ноймаєр нібито планував підпал посольства США в Ізраїлі та вбивство Трампа
У США заарештовано американця, який погрожував вбити Трампа
26 травня, 10:36
Російський топдипломат назвав що допоможе покласти край війні
Росія назвала умову для завершення війни в Україні: країни Балтії впливають на рішення
10 червня, 22:02
Трамп наголосив, що Іран досі може укласти ядерну угоду
Трамп заявив, що намагався врятувати Іран від «приниження і смерті»
13 червня, 19:44
У міжнародному аеропорту Мехрабад у Тегерані спалахнула пожежа
У міжнародному аеропорту Мехрабад у Тегерані спалахнула пожежа
14 червня, 03:24
Організаторами протестів виступили коаліція ліберальних і продемократичних груп
Американці вийшли на протести проти політики Трампа
14 червня, 22:06
США ухвалили рішення щодо евакуації своїх громадян
США евакуюють громадян із Ізраїлю: посол зробив термінову заяву
19 червня, 09:29

Соціум

Відома в'єтнамська мільярдерка в останній момент уникла страти
Відома в'єтнамська мільярдерка в останній момент уникла страти
У Румунії перекинувся автобус з понад 50 українцями (фото)
У Румунії перекинувся автобус з понад 50 українцями (фото)
У США під час польоту загорівся двигун пасажирського літака
У США під час польоту загорівся двигун пасажирського літака
Норвезький журналіст пройде 450 км, аби підтримати українські медіа
Норвезький журналіст пройде 450 км, аби підтримати українські медіа
Україно-польські історичні суперечки. Посол пояснив, як треба вирішувати проблему
Україно-польські історичні суперечки. Посол пояснив, як треба вирішувати проблему
З будівлі Спеціальної слідчої служби у Литві вкрадено прапор України
З будівлі Спеціальної слідчої служби у Литві вкрадено прапор України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
75K
РФ знайшла новий людський ресурс для війни з Україною
16K
Трамп відповів, чи готові США передати Україні системи Patriot
14K
Прем'єр Вірменії заявив про спробу держперевороту: заарештовано архієпископа
9321
У Києві змінюється вартість транспортних карт. Скільки коштуватиме проїзд

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Вчора, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 червня, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua