У США під час польоту загорівся двигун пасажирського літака

Airbus A321 був виведений з експлуатації для оцінки обставин

У США літак American Airlines зі 153 пасажирами повернувся в аеропорт Лас-Вегаса після того, як з одного з його двигунів почав йти дим та виднілося полумʼя. Як пише «Главком», про це повідомило NBC News.

Інцидент стався вранці, коли рейс відправився з Міжнародного аеропорту Гаррі Ріда. Після зльоту лівий двигун Airbus A321 задимівся. За дев'ять хвилин повітряне судно повернулося в аеропорт.

Компанія American Airlines заявила, що група техобслуговування не виявила жодних ознак загоряння двигуна. Лайнер сам довіз пасажирів до гейту (зона в аеропорті, що створена як зала очікування для пасажирів перед посадкою на свій рейс – «Главком»), де вони висадились. Airbus A321 був виведений з експлуатації для оцінки обставин того, що сталося.

Нагадаємо, у пасажирського літака російського виробництва Superjet-100, який летів з Москви до грузинського Батумі, під час польоту відірвало капот. Як зазначається, літак екстрено повернули в аеропорт Внуково, де було оголошено код «синій» – авіаційна подія в повітрі, що супроводжувалася аварійною посадкою.

Як повідомлялося, у пасажирського літака російського виробництва Superjet-100, який летів з Москви до грузинського Батумі, під час польоту відірвало капот.

До слова, купівля бутерброда перед польотом теоретично може призвести до того, що пасажири Jet2, Ryanair, Easyjet та TUI будуть оштрафовані. Пасажирам деяких із найбільших британських авіакомпаній, які цього літа вирушать на рейси до Європи та за її межі, нагадують про це експерти.