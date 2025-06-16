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У російського літака під час польоту відірвалася обшивка двигуна (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У російського літака під час польоту відірвалася обшивка двигуна (відео)
Російський літак летів з Москви до грузинського Батумі
фото: скриншот з відео

Літак екстрено повернули в аеропорт Внуково

У пасажирського літака російського виробництва Superjet-100, який летів з Москви до грузинського Батумі, під час польоту відірвало капот. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ехо Кавказа».

Як зазначається, літак екстрено повернули в аеропорт Внуково, де було оголошено код «синій» – авіаційна подія в повітрі, що супроводжувалася аварійною посадкою.

Нагадаємо, що Російська Федерація вчергове втратила літак. Зазначається, що російський Су-25 під час пуску некерованих авіаційних ракет під Соледаром на Донеччині випадково збив свого напарника, який летів поруч. Пілот підбитого літака вижив, однак має зламану руку та перебуває у госпіталі.

До слова, після спецоперації «Павутина» основним місцем для дислокації практично всіх наявних у Росії бортів Ту-95МС, які були залучені до пусків Х-101, стала авіабаза «Українка», яка знаходиться за 5960 км від України. Зазначається, що загалом на авіабазі перебуває 37 бортів Ту-95МС, які з цих бортів робочі – невідомо.

 

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Теги: літак Грузія Москва

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