У російського літака під час польоту відірвалася обшивка двигуна (відео)

Літак екстрено повернули в аеропорт Внуково

У пасажирського літака російського виробництва Superjet-100, який летів з Москви до грузинського Батумі, під час польоту відірвало капот. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ехо Кавказа».

Як зазначається, літак екстрено повернули в аеропорт Внуково, де було оголошено код «синій» – авіаційна подія в повітрі, що супроводжувалася аварійною посадкою.

У російського літака, який прямував з Москви до Грузії, під час польоту відірвалася обшивка двигуна, - Ехо Кавказа pic.twitter.com/nPtcDaKrSl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 16, 2025

Нагадаємо, що Російська Федерація вчергове втратила літак. Зазначається, що російський Су-25 під час пуску некерованих авіаційних ракет під Соледаром на Донеччині випадково збив свого напарника, який летів поруч. Пілот підбитого літака вижив, однак має зламану руку та перебуває у госпіталі.

До слова, після спецоперації «Павутина» основним місцем для дислокації практично всіх наявних у Росії бортів Ту-95МС, які були залучені до пусків Х-101, стала авіабаза «Українка», яка знаходиться за 5960 км від України. Зазначається, що загалом на авіабазі перебуває 37 бортів Ту-95МС, які з цих бортів робочі – невідомо.