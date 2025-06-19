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США евакуюють громадян із Ізраїлю: посол зробив термінову заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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США евакуюють громадян із Ізраїлю: посол зробив термінову заяву
США ухвалили рішення щодо евакуації своїх громадян
фото: report.az

Посольство США в Ізраїлі працює над евакуаційними рейсами для громадян, які хочуть залишити країну

США розпочали організацію евакуаційних рейсів для власних громадян, які перебувають в Ізраїлі. Всім громадянам Сполучених Штатів рекомендовано якнайшвидше покинути територію цієї країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост посла США в Ізраїлі Майка Хакабі, опублікований у X.

США евакуюють громадян із Ізраїлю: посол зробив термінову заяву фото 1

Посол повідомив, що з метою евакуації американців з Ізраїлю організовуються спеціальні евакуаційні рейси.

«Громадяни США, які бажають залишити Ізраїльпосольство США в Ізраїлі працює над евакуаційними рейсами та відправкою круїзних лайнерів. Ви повинні зареєструватися у Програмі реєстрації Smart Traveler (STEP)», – йдеться у повідомленні.

Посольство США ще 17 червня оголосило, що припиняє роботу щонайменше до 20 числа через побоювання за безпеку співробітників. При цьому там заявляли, що не планують і не мають змоги організувати евакуацію американців із країни.

«Посольство США поки що не має можливості евакуювати американців або безпосередньо допомагати їм залишати Ізраїль», – йшлося  в офіційному повідомленні дипустанови.

Наступного дня в посольстві повідомили, що їм відомо, що низка громадян США користується послугами «третіх осіб», щоб залишити територію Ізраїлю. Посольство додало, що «не може схвалити жодного із цих постачальників». Проте дипломати змушені були визнати, що «третім особам» вдається евакуювати громадян США.

Нагадаємо, Польща першою із країн ЄС почала вивозити своїх громадян із Ізраїлю.Міністерство закордонних справ Польщі оголосило, що евакуює близько 200 громадян з Ізраїлю, ставши першою країною ЄС, яка зробить це через ескалацію напруженості у відносинах з Іраном. Пізніше Чехія та Литва оголосили про евакуацію своїх громадян з Ізраїлю через загострення напруженості.

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Теги: США Ізраїль посол посольство евакуація

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