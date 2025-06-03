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Кремль прокоментував імовірну зустріч Путіна, Трампа і Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль прокоментував імовірну зустріч Путіна, Трампа і Зеленського
фото: АР

Пєсков: Путін неодноразово підкреслював свою готовність до контактів на найвищому рівні

Тристороння зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа й Володимира Зеленського навряд чи можлива найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

«Відверто кажучи, найближчим часом навряд чи. Тому що президент Путін неодноразово підкреслював свою готовність до контактів на найвищому рівні, підкреслюючи при цьому, що ці контакти мають стати результатом тих домовленостей, які вже будуть вироблені на технічному рівні, на експертному рівні», – прокоментував Пєсков імовірну зустріч Путіна, Трампа і Зеленського.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган після переговорів РФ та України у Стамбулі заявив, що хоче організувати зустріч між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. «Моє найбільше бажання для обох сторін, щоб Путін і Зеленський зустрілися в Стамбулі або Анкарі. Навіть Трамп також повинен приїхати. Зробімо Стамбул центром миру», – сказав він.

Як повідомлялося, росіяни вважають, що над зустріччю Володимира Путіна та Володимира Зеленського можна почати працювати в кінці червня – на початку липня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі, передає кореспондент «Главкома».

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Теги: Дмитро Пєсков Дональд Трамп путін Володимир Зеленський

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